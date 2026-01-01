Das Boutique-Hotel liegt sehr zentral, nur ca. 5 Gehminuten vom Parliament Hill und Rideau-Kanal entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung.

Ein stilvoll, mit lokaler Kunst eingerichtetes Atrium prägt das Hotel. Zu den weiteren Einrichtungen zählen ein Restaurant, eine Bar, ein Fitnessbereich sowie ein Indoor-Basketballplatz.