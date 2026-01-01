Metcalfe Hotel
Ottawa
Beschreibung
Lage
Das Boutique-Hotel liegt sehr zentral, nur ca. 5 Gehminuten vom Parliament Hill und Rideau-Kanal entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung.
Angebot
Ein stilvoll, mit lokaler Kunst eingerichtetes Atrium prägt das Hotel. Zu den weiteren Einrichtungen zählen ein Restaurant, eine Bar, ein Fitnessbereich sowie ein Indoor-Basketballplatz.
Zimmer
108 moderne, geschmackvoll gestaltete Zimmer mit Holzboden, Minibar und kostenlosem WIFI.
ab CHF 150.– / pro Person
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