Fairmont Jasper Park Lodge
Jasper
Beschreibung
Lage
An idyllischer Lage am Beuvert-See, ca. 7 Fahrminuten ausserhalb von Jasper.
Angebot
4 Restaurants, Bar, Pool, Whirlpool, Sauna, Fitnessbereich und Spa sowie mehrere Geschäfte.
Zimmer
Die 442 rustikalen Zimmer verteilen sich auf verschiedene Gebäude und sind mit Kaffee- und Teekocher, Kühlschrank, Bademänteln und kostenlosem WIFI ausgestattet.
Aktivitäten
Tennis, Fahrradfahren, Kanufahren, Wandern, 18-Loch Golfplatz.
ab CHF 400.– / pro Person
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