An idyllischer Lage am Beuvert-See, ca. 7 Fahrminuten ausserhalb von Jasper.

4 Restaurants, Bar, Pool, Whirlpool, Sauna, Fitnessbereich und Spa sowie mehrere Geschäfte.

Die 442 rustikalen Zimmer verteilen sich auf verschiedene Gebäude und sind mit Kaffee- und Teekocher, Kühlschrank, Bademänteln und kostenlosem WIFI ausgestattet.