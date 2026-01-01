Bear Hill Lodge
Jasper
Beschreibung
Lage
Am Stadtrand von Jasper in einem bewaldeten Gebiet gelegen. Ca. 15 Gehminuten zum Stadtzentrum. Das öffentliche Hallenbad und ein Spielplatz befinden sich in der Nähe.
Angebot
Die Unterkunft bietet Picknick-Plätze und Feuerstellen sowie Waschmaschinen und Trockner.
Zimmer
Die 43 Zimmer sind verteilt auf verschiedene Gebäude, jeweils 4 Zimmer pro Cottage. Alle Zimmer verfügen über ein Queensize Bett, Kitchenette und ein Cheminée. Die Cabins haben zudem einen Sitzplatz. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
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