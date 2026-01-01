Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kanada Reisen Gütesiegel
kanadareisen

Bear Hill Lodge

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Jasper

Gemütliche, einfache und rustikale Lodge mit typischer Rocky Mountain- Atmosphäre.

Beschreibung

Lage
Am Stadtrand von Jasper in einem bewaldeten Gebiet gelegen. Ca. 15 Gehminuten zum Stadtzentrum. Das öffentliche Hallenbad und ein Spielplatz befinden sich in der Nähe.
Angebot
Die Unterkunft bietet Picknick-Plätze und Feuerstellen sowie Waschmaschinen und Trockner.
Zimmer
Die 43 Zimmer sind verteilt auf verschiedene Gebäude, jeweils 4 Zimmer pro Cottage. Alle Zimmer verfügen über ein Queensize Bett, Kitchenette und ein Cheminée. Die Cabins haben zudem einen Sitzplatz. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen