Beschreibung

Lage Am Stadtrand von Jasper in einem bewaldeten Gebiet gelegen. Ca. 15 Gehminuten zum Stadtzentrum. Das öffentliche Hallenbad und ein Spielplatz befinden sich in der Nähe.

Angebot Die Unterkunft bietet Picknick-Plätze und Feuerstellen sowie Waschmaschinen und Trockner.