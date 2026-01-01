Ca. 5 Fahrminuten vom Jasper Nationalparks entfernt. Das Örtchen Jasper mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants ist in ca. 35 Fahrminuten erreichbar.

57 Suiten und Cabins. Zur Grundausstattung gehören ein separater Wohnbereich, Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und kostenloses WIFI. Die Cabins bieten zudem Kochmöglichkeit und Sitzplatz.