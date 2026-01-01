Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kanada Reisen Gütesiegel
kanadareisen

Miette Mountain Cabins

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Jasper

Das idyllisch gelegene Resort im kanadischen Stil ist sehr gut für Familien geeignet.

Beschreibung

Lage
Ca. 5 Fahrminuten vom Jasper Nationalparks entfernt. Das Örtchen Jasper mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants ist in ca. 35 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Lebensmittel- und Gemischtwarenladen, Pool, Whirlpool, Spielplatz, Spielzimmer, Waschmöglichkeit und Mountainbikeverleih.
Zimmer
57 Suiten und Cabins. Zur Grundausstattung gehören ein separater Wohnbereich, Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und kostenloses WIFI. Die Cabins bieten zudem Kochmöglichkeit und Sitzplatz.
ab CHF 175.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen