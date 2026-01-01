Miette Mountain Cabins
Jasper
Beschreibung
Lage
Ca. 5 Fahrminuten vom Jasper Nationalparks entfernt. Das Örtchen Jasper mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants ist in ca. 35 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Lebensmittel- und Gemischtwarenladen, Pool, Whirlpool, Spielplatz, Spielzimmer, Waschmöglichkeit und Mountainbikeverleih.
Zimmer
57 Suiten und Cabins. Zur Grundausstattung gehören ein separater Wohnbereich, Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und kostenloses WIFI. Die Cabins bieten zudem Kochmöglichkeit und Sitzplatz.
ab CHF 175.– / pro Person
Loading map...