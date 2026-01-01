Das Land der aufgehenden Sonne ab Tokio

1 . Tag Tokio Am Flughafen Narita oder Haneda werden Sie mit einem Namensschild empfangen und zum Flughafenbus begleitet, der Sie zu Ihrem Hotel transferiert (Gruppentransfer). Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Sie haben die Möglichkeit erste Eindrücke dieser Metropole zu sammeln.

2 . Tag Tokio (F) Erleben Sie Tokio ganz nach Ihren Vorstellungen! Mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung an Ihrer Seite haben Sie die Möglichkeit, diesen halben Tag individuell zu gestalten. Ob weltberühmte Sehenswürdigkeiten, versteckte Schätze oder Geheimtipps, die nur Einheimische kennen - Ihre Wünsche stehen im Mittelpunkt. Die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Eintrittsgebühren bis JPY 2'000 sind im Preis enthalten. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

3 . Tag Tokio (F, A) Beginnen Sie den Tag mit der Erkundung des historischen Viertels Asakusa, begleitet von Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung. Neben dem berühmten Sensoji Tempel und der lebhaften Nakamise Einkaufsstrasse gibt es hier noch vieles mehr zu entdecken: Verwinkelte Gassen und traditionelle Geschäfte erzählen Geschichten aus der Zeit, als Asakusa das Vergnügungsviertel Tokios war. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Schlendern Sie weiter durch Asakusa oder machen Sie sich auf den Weg nach Ginza, wo am späten Nachmittag Ihre kulinarische Gruppentour mit internationalen Teilnehmern (max. 8 Personen) beginnt. Entdecken Sie dabei versteckte gastronomische Schätze und geniessen Sie lokale Köstlichkeiten, während Ihre Reiseleitung spannende Einblicke in die weniger bekannten Seiten Tokios mit Ihnen teilt.

4 . Tag Tokio - Fuji Hakone Nationalpark (F, A) Am Morgen Zugfahrt in das Gebiet des Fuji Hakone Nationalparks. Bei klarer Sicht erwartet Sie ein beeindruckender Blick auf den perfekt geformten Vulkankegel des Fuji. Mit dem «Hakone Pass» ausgestattet, können Sie die Region flexibel und individuell erkunden, ob mit der Seilbahn hoch hinaus oder bei einer entspannten Bootsfahrt über den malerischen Lake Ashi. Den Abend verbringen Sie in einem traditionellen japanischen Ryokan, einem Gasthaus, das Ihnen einen authentischen Einblick in den Lebensstil früherer Zeiten bietet. Krönen Sie den Tag mit einem Besuch im Onsen, einem typischen japanischen Thermalbad, und geniessen Sie pure Entspannung – ein unvergesslicher Höhepunkt Ihrer Reise.

5 . Tag Fuji Hakone Nationalpark - Kyoto (F) Nach einer zweistündigen Fahrt mit dem Shinkansen erreichen Sie Kyoto, die kulturelle Schatzkammer Japans. Nutzen Sie den restlichen Tag, um erste Eindrücke zu sammeln. Schlendern Sie durch die traditionellen Gassen oder besuchen Sie einen der zahlreichen Tempel, die die Stadt prägen.

6 . Tag Kyoto (F) Entdecken Sie die ehemalige Kaiserstadt Kyoto auf einem kompakten Halbtagesausflug mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung. Besuchen Sie das Schloss Nijo, einst Residenz des Gründers des Edo Shogunats, und den berühmten Kinkakuji Tempel (Goldener Pavillon), ein buddhistisches Heiligtum mit einzigartiger Geschichte. Im Kyoto Imperial Park geniessen Sie die Ruhe historischer Gärten, bevor Sie am frühen Nachmittag an einer traditionellen Teezeremonie teilnehmen (internationale Gruppe, max. 15 Personen). Unter Anleitung eines englischsprechenden Teeexperten tauchen Sie in die Kunst und Geschichte der japanischen Teekultur ein. Der restliche Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

7 . Tag Kyoto - Osaka (F, M) Sie reisen individuell mit dem Zug nach Osaka, das nur eine halbe Stunde entfernt liegt. Auf einer Gruppentour mit internationalen Teilnehmern (max. 20 Pers.) entdecken Sie die Highlights der Stadt zu Fuss. Geniessen Sie von einem Aussichtspunkt den Blick auf die Skyline. Eine gemütliche Bootsfahrt auf dem Ogawa Fluss zeigt Ihnen moderne Architektur und historische Brücken. Ein Höhepunkt ist das beeindruckende Osaka Castle mit seinem Museum, das die Geschichte der Burg und ihre Bedeutung für die Region lebendig werden lässt. Am Abend steht Ihnen Zeit zur freien Verfügung. Erkunden Sie die lebhaften Viertel Umeda oder Dotonbori mit ihrer vielfältigen Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten und dem pulsierenden Nachtleben.

8 . Tag Osaka - Hiroshima - Miyajima - Hiroshima - Osaka (F) Erleben Sie auf diesem Tagesausflug als Gruppentour mit internationalen Teilnehmern (max. 40 Pers.) die historischen Höhepunkte von Hiroshima. Mit dem Shinkansen fahren Sie zunächst nach Hiroshima und setzen dann mit der Fähre zur idyllischen Insel Miyajima über. Diese Insel ist bekannt für ihre zahlreichen Schreine und Tempel, darunter der zum Unesco Weltkulturerbe gehörende Itsukushima Schrein. Bei Flut spiegelt sich das berühmte Tor des Schreins, das eine der bekanntesten Kulturstätten des Shintoismus ist, rot im Wasser. Im Anschluss geht es zurück nach Hiroshima, wo Sie, begleitet von Ihrer Reiseleitung, die Gedenkstätten und das Atombomben Museum besuchen. Ein Spaziergang durch den Friedenspark, der an der Einschlagsstelle der Atombombe liegt, gibt Ihnen tiefgehende Einblicke in Japans bewegte Kriegsvergangenheit. Abschliessend kehren Sie mit dem Shinkansen nach Osaka zurück.

9 . Tag Osaka - Takayama (F) Sie fahren mit dem Schnellzug über Nagoya auf einer der schönsten Bahnstrecken Japans nach Takayama, malerisch gelegen am Fuss der japanischen Alpen. Takayama ist bekannt für seine gut erhaltene Altstadt, in der Sie auf eigene Faust durch verwinkelte Gassen schlendern können. Entdecken Sie traditionellen Sake Brauereien, Miso Geschäfte und charmanten Strassen, die den historischen Charme dieser Stadt widerspiegeln.

10 . Tag Takayama - Matsumoto (F) Sie verlassen Takayama und erreichen nach einer rund fünfstündigen Zugfahrt die charmante Stadt Matsumoto. Das Wahrzeichen von Matsumoto ist die imposante Burg aus dem 16. Jahrhundert, auch bekannt als «Krähenburg», die mit ihrer schwarzen Fassade und den eleganten Holzstrukturen beeindruckt. Auch ein Besuch im Viertel Nakamachi lohnt sich: Die liebevoll renovierten alten Fabriken und Lagerhallen beherbergen heute stilvolle Restaurants, gemütliche Cafés und einzigartige Geschäfte mit handgefertigten Produkten und Souvenirs. Nutzen Sie den Nachmittag, um Matsumoto in Ihrem eigenen Tempo zu entdecken und seine einzigartige Atmosphäre auf sich wirken zu lassen.

11 . Tag Matsumoto - Tokio (F) Im Laufe des Tages Zugfahrt zurück nach Tokio. Sie haben Zeit für Shopping oder letzte eigene Erkundungen.

12 . Tag Tokio (F) Mit dem Transfer im Flughafenbus zum Flughafen Narita oder Haneda endet Ihre Reise.