Vielfältiges Japan ab Tokio

1 . Tag Tokio Am Flughafen Narita oder Haneda werden Sie mit einem Namensschild empfangen und zum Flughafenbus begleitet, der Sie zu Ihrem Hotel transferiert (Gruppentransfer). Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Sie haben die Möglichkeit erste Eindrücke dieser Metropole zu sammeln.

2 . Tag Tokio (F, M) Heute Morgen erkunden Sie auf einer Gruppentour mit internationalen Teilnehmern (max. 8 Pers.) Tokios Shitamachi (Innenstadt) zu Fuss. Dabei besuchen Sie das charmante Viertel Yanaka, das wie durch ein Wunder die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs unversehrt überstanden hat. Hier entdecken Sie ein Stück des ursprünglichen Tokios mit seinen alten Tempeln, Schreinen und traditionellen Geschäften. Zum Abschluss erleben Sie die feierliche Atmosphäre einer traditionellen japanischen Teezeremonie.



Erleben Sie danach Tokio ganz nach Ihren Vorstellungen! Mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung an Ihrer Seite haben Sie die Möglichkeit, Ihren Nachmittag individuell zu gestalten und eine wertvolle Einführung in die faszinierende Kultur und das Leben in Japan zu geniessen. Ob weltberühmte Sehenswürdigkeiten, versteckte Schätze oder Geheimtipps, die nur Einheimische kennen - Ihre Wünsche stehen im Mittelpunkt. Die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Eintrittsgebühren bis JPY 2'000 sind im Preis enthalten.

3 . Tag Tokio - Matsumoto (F) Sie verlassen die pulsierende Metropole Tokio und erreichen nach einer rund dreistündigen Zugfahrt Matsumoto, eine charmante Stadt, die malerisch in den japanischen Alpen eingebettet liegt. Das Wahrzeichen von Matsumoto ist die imposante Burg aus dem 16. Jahrhundert, auch bekannt als «Krähenburg», die mit ihrer schwarzen Fassade und den eleganten Holzstrukturen beeindruckt. Ein Besuch im Viertel Nakamachi lohnt sich besonders: Die liebevoll renovierten alten Fabriken und Lagerhallen beherbergen heute stilvolle Restaurants, gemütliche Cafés und einzigartige Geschäfte mit handgefertigten Produkten und Souvenirs. Lassen Sie sich zudem das traditionelle Volkskunst Museum «Matsumoto City Museum of Art» nicht entgehen, das beeindruckende Exponate lokaler Kunst und Kunsthandwerk zeigt. Nutzen Sie den Tag, um Matsumoto in Ihrem eigenen Tempo zu entdecken.

4 . Tag Matsumoto - Kamikochi - Matsumoto (F) Heute steht ein individueller Besuch der malerischen Region Kamikochis auf dem Programm. Mit Zug und Bus erreichen Sie nach einer rund 90-minütigen Fahrt durch idyllische Landschaften das Herz des Nationalparks. Kamikochi, ein Teil des Chubusangaku Nationalparks, gilt als eines der schönsten Hochgebiete Japans und begeistert mit unberührter Natur. Die Region liegt auf etwa 1'500 m Höhe und ist von majestätischen Bergen umgeben. Vor Ort laden gut ausgebaute Wanderwege zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein, die Ihnen wunderschöne Ausblicke auf die umgebenden Gipfel, den klaren Azusa Fluss und den malerischen Taisho See bieten. Nach diesem Tag in der beeindruckenden Natur kehren Sie abends entspannt nach Matsumoto zurück.

5 . Tag Matsumoto - Osaka (F, A) Heute lernen Sie den Shinkansen, den japanischen Hochgeschwindigkeitszug kennen. Der Regionalzug bringt Sie nach Nagoya und weiter geht es mit dem Shinkansen nach Osaka. Die drittgrösste Stadt Japans ist nicht nur für ihre lebendige Atmosphäre und beeindruckende Architektur bekannt, sondern auch als die kulinarische Hauptstadt des Landes. Abends werden Sie herausfinden, warum! Ihre private, lokale Reiseleitung führt Sie durch die lebhaften Strassen und versteckten Ecken der Stadt. Im bunten Dotonbori erfahren Sie mehr über den Glico-Mann und die Geschichte dahinter. In versteckten Gassen probieren Sie Spezialitäten wie Kushikatsu und Takoyaki und geniessen anschliessend ein köstliches Izakaya Abendessen. Der Abend endet mit einem Besuch einer versteckten Bar. Wenn Sie mögen, können Sie das aufregende Viertel auf eigene Faust weiter erkunden.

6 . Tag Osaka - Nagasaki (F) Ihr Tag beginnt mit einem Besuch des Osaka Castle, das 1583 erbaut wurde und heute als Wahrzeichen der Stadt gilt. Mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung erreichen Sie das Schloss bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Anschliessend geht es weiter zum «Umeda Sky Building», wo Sie auf der Aussichtsplattform in 170 m Höhe atemberaubende Ausblicke auf Osaka geniessen. Zum Abschluss haben Sie noch etwas Freizeit, bevor Sie mit dem Shinkansen und Regionalzügen auf einer rund vierstündigen Fahrt nach Nagasaki weiterreisen.

7 . Tag Nagasaki (F, M) Zusammen mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung bewegen Sie sich zumeist mit dem Tram in Nagasaki, das sich malerisch an die Hügel um Japans schönsten Naturhafen schmiegt. Sie besuchen den Friedenspark sowie das beeindruckende Friedensmuseum, die an die tragischen Ereignisse des Atombombenabwurfs im Jahr 1945 erinnern. Anschliessend tauchen Sie in die geschäftige Chinatown ein, neben Yokohama die einzige noch erhaltene Chinatown Japans. Nagasaki kann auf eine reiche Geschichte des Handels und kulturellen Austauschs mit dem Ausland zurückblicken. Die eleganten Villen westlicher Kaufleute im malerischen Glover Park, hoch über der Stadt gelegen, erzählen von dieser Zeit und entführen Sie am Nachmittag in das Zeitalter der Kolonial- und Industrialisierungsepoche.

8 . Tag Nagasaki - Kumamoto (F) Heute reisen Sie nach Kumamoto, das Sie nach einer rund dreistündigen Zugfahrt (mit Umstieg) erreichen. Erkunden Sie die Stadt danach in Ihrem eigenen Tempo. Kumamoto ist bekannt für die beeindruckende Burg, eine der schönsten Festungen Japans, welche liebevoll restauriert wurde und spannende Einblicke in die feudale Geschichte der Region bietet. Nur einen kurzen Spaziergang von der Burg entfernt lädt der Suizenji Jojuen Garten zum Verweilen ein. Dieser kunstvoll gestaltete Landschaftsgarten beeindruckt mit einer Miniaturnachbildung der Tokaido Strasse und des Fuji Berges. Für Liebhaber der lokalen Küche bieten die lebhaften Einkaufsarkaden Shimotori und Kamitori die Gelegenheit, Kumamotos Spezialitäten wie Basashi oder Tonkotsu Ramen zu probieren.

9 . Tag Kumamoto - Aso NP - Kumamoto (F, M) Heute entdecken Sie gemeinsam mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung den faszinierenden Aso Nationalpark, der für seine beeindruckenden Vulkane und einzigartige Landschaft bekannt ist. Ihr erster Halt führt Sie zum mächtigen Mount Aso, dem grössten aktiven Vulkan Japans und einer der grössten Vulkankalderen der Welt. Der Krater, aus dem Rauch und Dampf aufsteigen, und die weiten, grünen Ebenen bieten ein eindrucksvolles Naturerlebnis. Neben den spektakulären Vulkanlandschaften besuchen Sie den historischen Aso Schrein, einer der ältesten und bedeutendsten Schreine Japans. Abends Rückkehr nach Kumamoto.

10 . Tag Kumamoto - Kagoshima (F) Der Shinkansen bringt Sie in weniger als einer Stunde nach Kagoshima, einer charmanten Stadt ganz im Süden der Insel Kyushu. Kagoshima, oft als «Neapel Japans» bezeichnet, liegt malerisch am Meer und bietet einen spektakulären Blick auf die beeindruckende Vulkaninsel Sakurajima. Ein Besuch des historischen Sengan'en Gartens, der aus der Edo Zeit stammt, ist sehr zu empfehlen. Der Garten beeindruckt auch durch seine atemberaubende Aussicht auf den Vulkan. Alternativ können Sie die Vulkaninsel selbst erkunden: Eine kurze Fährüberfahrt bringt Sie direkt zu dem nach wie vor aktiven Vulkan, der mit einer Höhe von 1’118 m majestätisch emporragt.

11 . Tag Kagoshima - Kyoto (F) Heute reisen Sie mit dem Shinkansen in etwa vier Stunden ins über 800 km entfernte Kyoto. Die einstige Kaiserstadt beeindruckt mit einer unvergleichlichen Fülle an Kulturgütern und gehört zweifellos zu den faszinierendsten Städten Asiens. Ihre bewegte Geschichte hat Kyoto ein einzigartiges kulturelles Erbe verliehen, das bis heute spürbar ist.

12 . Tag Kyoto (F, M) Auf der heutigen Tagestour führt Sie Ihre private, lokale Reiseleitung mit den umfassenden öffentlichen Verkehrsmitteln zu den kulturellen Höhepunkten und Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ihre Erkundung beginnt an einem bezaubernden Schrein, der mit seinem markanten Ring aus kleinen Laternen ein stimmungsvolles Ambiente schafft. Sie schlendern durch die malerischen Landschaften des Parks und gelangen zum Chion-in, einem der prächtigsten Tempel Kyotos. Nach einem entspannten Spaziergang erwartet Sie im Kodai-ji Tempel eine traditionelle Teezeremonie in privater Atmosphäre, bei der Sie die Kunst und Harmonie dieser jahrhundertealten Tradition hautnah erleben. Zum Abschluss besuchen Sie den nahegelegenen Kiyomizu Tempel. Von seiner imposanten Terrasse eröffnet sich ein atemberaubender Panoramablick über die Stadt, der Ihren heutigen Tag auf eindrucksvolle Weise abrundet.

13 . Tag Kyoto (F, A) Auf dem heutigen aktiven, halbtägigen Ausflug entdecken Sie die unbekannten Ecken Kyotos mit dem Velo. Gemeinsam mit Ihrer lokalen, privaten Reiseleitung radeln Sie durch charmante Stadtviertel, wo Sie mit etwas Glück eine Geisha oder Maiko sehen können. Entlang des Shirakawa Kanals fahren Sie weiter zum Kaiserpalast (montags und an Feiertagen geschlossen), dessen imposante Kulisse den perfekten Abschluss Ihrer Velotour bildet. Am Nachmittag schlendern Sie über den lebhaften Nishiki Markt. Lassen Sie sich von Ihrer lokalen, privaten Reiseleitung die Geheimnisse der japanischen Küche näherbringen. Nach dem Marktbesuch besuchen Sie eine historische Sake Brauerei, wo Sie den berühmten Reiswein kosten. Zum krönenden Abschluss lernen Sie unter fachkundiger Anleitung die Zubereitung japanischer Gerichte. Geniessen Sie Ihre selbst kreierten Köstlichkeiten bei einem gemütlichen Abendessen und lassen Sie den Tag kulinarisch ausklingen.

14 . Tag Kyoto - Flughafen Osaka (F) Ihre Reise endet mit einem Zug-Transfer zum Flughafen Kansai bei Osaka.