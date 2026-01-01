Mt. Fuji Trekking (Gruppe, Hauptsaison) ab Tokio
Mt. Fuji Trekking (Gruppe, Hauptsaison) ab Tokio
ab CHF 470.– / pro Person
ab/bis Tokio
Highlights:
- Aufstieg auf der «Subashiri Route»
- Traumhafte Aussichten unterwegs
- Erfahrene Trekking Reiseleitung
- Übernachtung auf 3'400 m ü. M.
- Spektakulärer Sonnenaufgang
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Tokio – Mt. Fuji (A)
Frühmorgens, pünktlich um 06.45 Uhr treffen Sie Ihre Trekkingleitung sowie die anderen Teilnehmer vor dem Billetautomaten in der Tochomae Station der Toei Oedo Line. Sie erhalten Informationen und eine Übersicht zur bevorstehenden Mt. Fuji Besteigung. Anschliessend cirka 3 ½-stündige Fahrt zum Ausgangspunkt Ihres Trekkings am Mt. Fuji. Unterwegs stoppen Sie bei einem Supermarkt, wo Sie Snacks und Getränke für die Wanderung einkaufen können.
Um cirka 11.00 Uhr beginnt Ihr Trekking auf der «Subashiri Route». Der Ausgangspunkt liegt auf 2'000 m ü. M. Auf einem gut befestigten Pfad steigen Sie kontinuierlich hoch bis zu Ihrer Berghütte, die auf 3'400 m ü. M. liegt. Der erste Abschnitt führt durch dichtes Buschland, welches rasch lichter wird bis man auf kargem, steinigen und sandigen Terrain hoch steigt und den Blick zum Kraterrand vor sich hat.
Unterwegs rasten Sie mehrmals bei Hütten, wo Sie Wasser und auch heisse Mahlzeiten kaufen können. Es befinden sich dort auch Toiletten, die gegen Gebühr benutzt werden können. Zwischen 16.00 und 18.00 Uhr erreichen Sie Ihr Etappenziel. Sie übernachten in einem grossen, geheizten Massenlager, wo Ihnen eine Matratze mit Schlafsack zugewiesen wird. Aufgrund der vielen Leute herrschen sehr enge Verhältnisse. Nach einem frühen Abendessen in gemütlicher Runde mit anderen Bergkameraden heisst es schon früh «Gute Nacht».
2. Tag Mt. Fuji – Tokio (F)
Um ca. 2.00 Uhr morgens werden Sie geweckt um die letzten 430 Höhenmeter zum heiligen Mt. Fuji zu erklimmen. Dieser Aufstieg erfolgt auf dem Hauptweg, wo Sie im Zick-Zack mit zahlreichen anderen Wanderern den Berg in der Dunkelheit erklimmen. Der Sonnenaufgang auf dem Gipfel ist wahrlich spektakulär und unvergesslich. Sie umrunden den grossen Krater. Nach einem stärkenden Frühstück auf dem Gipfel wird es Zeit für den Abstieg.
Dieser dauert nicht einmal halb so lange wie der Aufstieg und erfolgt auf einem separaten, steilen Weg und erfordert Konzentration, um Verletzungen zu vermeiden. Unterwegs werden zahlreiche Raststopps mit Möglichkeit zur Verpflegung eingelegt. Nach Ankunft am Ausgangspunkt des Trekkings, Fahrt zurück nach Tokio, wo Sie im Laufe des Nachmittags ankommen.
Im Preis inbegriffen:
- Reiseverlauf wie beschrieben ab/bis Tochomae Station, Tokio
- Transfers mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder privatem Fahrzeug, abhängig von Gruppengrösse
- Gruppe mit Englisch sprechender Trekkingleitung mit max. 10 Teilnehmern
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Alle Eintrittsgebühren
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 470.– / pro Person