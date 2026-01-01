Japan auf neuen Wegen ab Tokio Airport

1 . Tag Tokio (A) Nach Ihrer Ankunft in Tokio werden Sie herzlich von Ihrer Reiseleitung am Flughafen empfangen. Falls Sie noch Geld wechseln oder eine SIM-Karte kaufen möchten, steht Ihnen Ihre Reiseleitung gerne mit Rat und Tat zur Seite. Auf der Fahrt im exklusiv für Sie gecharterten Privatwagen zu Ihrem Hotel erhalten Sie bereits spannende Einblicke in die pulsierende Metropole. Nach dem Check-in lädt ein erster Spaziergang dazu ein, die Umgebung zu erkunden und sich mit der japanischen Infrastruktur vertraut zu machen. In Shibuya erleben Sie die weltberühmte Kreuzung hautnah und lassen sich von der quirligen Atmosphäre des Viertels mitreissen. Den Tag lassen Sie bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen, bei dem Sie nicht nur die köstliche japanische Küche, sondern auch Ihre Reiseleitung besser kennenlernen können (bei später Anreise wird das Begrüssungsdinner auf den folgenden Tag verschoben).

2 . Tag Tokio (F) Ihr Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln beginnt mit einem Besuch des Meiji Schreins, einem der wichtigsten Shinto-Schreine in Tokio. Der Schrein ist von einem weitläufigen Wald umgeben und bietet eine ruhige Atmosphäre, die ideal für einen entspannten Spaziergang ist. Ihre Reiseleitung wird Ihnen die religiöse Bedeutung des Schreins erklären und auf die faszinierende Verbindung zwischen dem modernen Tokio und der traditionellen Kultur hinweisen. Anschliessend geht es weiter zur Omotesando, einem eleganten Boulevard, der für seine luxuriösen Geschäfte und beeindruckende Architektur bekannt ist. Nach der Erkundung der Shopping Kultur besuchen Sie das Nezu Museum, das eine der beeindruckendsten Sammlungen japanischer Kunst beherbergt. Besonders bemerkenswert sind die wunderschönen japanischen Gärten des Museums, die Ihnen eine ruhige und malerische Pause bieten. Am Nachmittag erkunden Sie das historische Asakusa Viertel, das für den berühmten Senso-ji Tempel bekannt ist, den ältesten Tempel Tokios. Der Spaziergang durch die lebhafte Nakamise-dori, eine Einkaufsstrasse, die zum Tempel führt, bietet viele Gelegenheiten, Souvenirs und lokale Leckereien zu entdecken. Hier erleben Sie das traditionelle Tokio inmitten der modernen Metropole. Nur wenige Gehminuten entfernt liegt die Kappabashi-dori, die für ihre Vielzahl an Geschäften bekannt ist, die Küchenutensilien und japanisches Geschirr verkaufen. Hier können Sie aussergewöhnliche Produkte entdecken, wie z. B. aus Kunstharz gegossene Mahlzeiten, die in keinem anderen Teil der Stadt zu finden sind.

3 . Tag Tokio - Kamakura - Tokio (F) Heute unternehmen Sie einen Ausflug nach Kamakura, eine historische Stadt, die für ihre vielen Tempel und Schreine bekannt ist. Zuerst besuchen Sie den Kotoku-in Tempel, der die beeindruckende Grosse Buddha Statue beherbergt, die über 13 m hoch ist. Anschliessend fahren Sie weiter zum malerischen Tempel Hase-dera, der besonders für seine beeindruckenden Gärten und die Statue der Bodhisattva Kannon bekannt ist. Die Reiseleitung wird Ihnen die Bedeutung dieser religiösen Stätten und die buddhistische Geschichte der Region näherbringen. Am Nachmittag geht es weiter zur Insel Enoshima, die für ihre atemberaubende Küstenlandschaft bekannt ist. Sie können durch die engen Gassen der Insel schlendern und den herrlichen Blick auf das Meer geniessen. Der Enoshima Schrein ist der Gottheit der Meeresfrüchte gewidmet, und die Enoshima Sea Candle, ein Leuchtturm, bietet einen Panoramablick auf die Küste und den Berg Fuji. Am Ende des Tages kehren Sie nach Tokio zurück, wo der Abend zur freien Verfügung steht.

4 . Tag Tokio - Nagoya (F) Gepäckversand auf Wunsch: Ihre grossen Koffer werden heute Morgen per Kurier nach Kyoto geschickt, um Ihnen eine entspannten Shinkansen Reise zu ermöglichen. Bitte packen Sie ein kleines Handgepäck für zwei Nächte.



Ihre erste Fahrt im Shinkansen führt vorbei am Berg Fuji bis nach Nagoya. Den Nachmittag verbringen Sie in der historischen Stadt Inuyama, nördlich von Nagoya. Die kleine Stadt ist bekannt für ihre Burg und die malerischen Landschaften. Der Stadtrundgang beginnt mit einem Besuch der beeindruckenden Burg von Inuyama, eine der ältesten original erhaltenen Burgen Japans. Geniessen Sie den Blick auf den Kiso Fluss und die umliegenden Wälder. Anschliessend schlendern Sie durch das historische Stadtviertel. Entlang der alten Strassen liegen zahlreiche traditionelle Stadthäuser, sogenannte Machiya, die heute Cafés und kleinere Läden beherbergen.

5 . Tag Nagoya - Kiso Tal - Nagoya (F) Geniessen Sie ein weiteres Highlight Ihrer Rundreise: die Fahrt ins malerische Kiso Tal, ein Teil der historischen Nakasendo Poststrasse, die in der Edo Zeit die alten Hauptstädte Tokio und Kyoto miteinander verband. Entlang dieser Route liegen charmante Dörfer, die einst wichtige Stationen für Reisende waren. Die gut erhaltenen Holzhäuser, die damals als Unterkünfte dienten, versetzen Sie noch immer in die Zeit vergangener Epochen. Ihr Besuch führt Sie nach Magome und Tsumago, zwei Dörfern, die besonders authentisch restauriert wurden und inmitten von Wäldern und Bergen eingebettet sind. Schlendern Sie durch die malerischen Gassen und entdecken Sie die historische Architektur dieser idyllischen Orte. Auf einer Wanderung zwischen den beiden Dörfern erleben Sie den Nakasendo aus nächster Nähe, bevor es am Abend zurück nach Nagoya geht.

6 . Tag Nagoya - Kyoto (F) Am Morgen Shinkansen Fahrt nach Kyoto, wo Ihnen Ihre Reiseleitung eine Einführung in die Stadt gibt und Sie zu einem Besuch des Eikan-do einlädt. Ein Tempel, der oft im Herbst für seine prächtigen Farben bekannt ist, aber auch zu anderen Jahreszeiten eine ruhige Atmosphäre bietet. Geniessen Sie den malerischen Garten und die Architektur dieses weniger bekannten Tempels. Anschliessend fahren Sie zum nahegelegenen Nanzen-ji, einem der bedeutendsten Zen-Tempel in Kyoto, der mit seiner Architektur und den Friedhofsanlagen, die durch eine imposante Torii und den Wassergang führen, beeindruckt.

7 . Tag Kyoto (F) Sie starten mit einem Besuch des weniger bekannten, aber faszinierenden Kamigamo Schreins, der für seine historischen Torii-Tore und die friedliche Umgebung bekannt ist. Dieser Schrein gibt einen tieferen Einblick in die religiöse Bedeutung der Region. Anschliessend fahren Sie weiter zum ehemaligen Kaiserpalast, der nicht nur für seine historische Bedeutung, sondern auch für seinen weiten Park und ruhigen Spazierwege bekannt sind. Ein entspannter Bummel durch diese Oase mitten in der Stadt gibt Ihnen das Gefühl, in die kaiserliche Geschichte von Kyoto einzutauchen. Am Nachmittag besuchen Sie das Kiyomizu-Gojo Viertel, ein weniger touristischer Teil von Higashiyama, der für seine alten Gassen, traditionellen Geschäfte und Handwerksläden bekannt ist. Hier können Sie durch ruhigere Gassen schlendern, handgemachte Souvenirs kaufen und in einem traditionellen Teehäuschen eine Pause einlegen. Beenden Sie den Tag in einem Tempel, der für seine beeindruckende Sammlung von 1’001 Kannon Statuen bekannt ist. Der Tempel ist weniger besucht als viele andere in Kyoto und bietet eine friedliche, meditative Atmosphäre, die den Tag harmonisch ausklingen lässt.

8 . Tag Kyoto (F) Beginnen Sie den Tag mit einer Fahrt nach Uji, das etwa 20 Minuten mit dem Zug von Kyoto entfernt liegt. Der Byodo-in Tempel ist der wohl bekannteste Ort in Uji und berühmt für seine wunderschöne Architektur sowie seine Darstellung auf der 10 Yen Münze. Der Tempel wurde ursprünglich im Jahr 1052 als Villa errichtet und später in einen buddhistischen Tempel umgewandelt. Die Phoenix Halle ist besonders beeindruckend und gilt als Meisterwerk der buddhistischen Architektur. Uji ist berühmt für seinen grünen Tee, und kein Besuch ist vollständig ohne einen Stopp in einem der traditionellen Teehäuser. Besuchen Sie ein Teegeschäft oder ein Teecafé und geniessen Sie eine Tasse frischen Uji Matcha. Sie können auch Matcha Süssigkeiten wie Matcha Kekse oder Matcha Eis probieren, die hier besonders beliebt sind. Anschliessend fahren Sie weiter zum Fushimi-Inari-Schrein (etwa 20 Minuten von Uji entfernt), der berühmt ist für seine tausenden von Torii-Toren.

9 . Tag Kyoto - Osaka - Yakushima (F, A) Privattransfer zum Flughafen von Osaka und etwa zweistündiger Flug nach Yakushima, ein Paradies für Naturliebhaber und Unesco Weltnaturerbe. Die abgelegene Insel südlich von Kyushu begeistert mit ihren uralten, moosbedeckten Zedernwäldern, spektakulären Wasserfällen und einer faszinierenden Tierwelt. Yakushima ist bekannt für die über 1’000 Jahre alten Yakusugi-Zedern, die zu den ältesten Bäumen Japans zählen, sowie als Inspiration für den Filmklassiker «Prinzessin Mononoke». Nach der Ankunft nutzen Sie den öffentlichen Transfer zu Ihrem Hotel, wo Sie sich auf ein köstliches Abendessen freuen können.

10 . Tag Yakushima (F, A) Mit dem öffentlichen Bus begleitet Sie Ihre Reiseleitung in den Yakusugi Wald, um dort einige der beeindruckendsten Wanderpfade zu entdecken. Der Wald ist bekannt für seine jahrhundertealten Yakusugi Bäume, die teilweise über 1’000 Jahre alt sind. Auf einer Wanderung durch das dichte, moosbedeckte Gelände erleben Sie Flora und Fauna dieses einzigartigen Ökosystems. Sie besuchen markante Bäume wie den Jomon Sugi, den ältesten Baum der Insel, und geniessen die atemberaubende Ruhe und Natur. Nach der Wanderung kehren Sie zurück zum Ausgangspunkt und treten die Rückreise zu Ihrem Hotel an.

11 . Tag Yakushima - Kagoshima (F) Fährfahrt nach Kagoshima, oft als «Neapel Japans» bezeichnet, liegt malerisch am Meer und bietet einen spektakulären Blick auf die beeindruckende Vulkaninsel Sakurajima. Ihre Reiseleitung erklärt die geologischen Besonderheiten und sorgt dafür, dass Sie den Vulkan aus sicherer Entfernung bestaunen können.

12 . Tag Kagoshima - Beppu (F, A) Mit dem Shinkansen und Expresszug reisen Sie quer durch Kyushu, von der südlichen bis zur nördlichen Spitze der Insel. Am Nachmittag erreichen Sie Beppu, die wohl bekannteste Stadt Japans für ihre Thermalquellen und für ihre beeindruckenden farbenfrohen «Höllen», die dampfend und brodelnd einzigartige Naturschauspiele bieten. In Ihrem Ryokan können Sie in den heissen Quellen des Hauses die wohltuende Wirkung des Thermalwassers geniessen. Ein traditionelles Abendessen rundet den Tag ab und gibt Ihnen einen Einblick in die regionale Küche Kyushus.

13 . Tag Beppu - Matsuyama (F) Gepäckversand auf Wunsch: Ihre grossen Koffer werden heute Morgen per Kurier nach Osaka geschickt, um Ihnen eine entspannten Shinkansen Reise zu ermöglichen. Bitte packen Sie ein kleines Handgepäck für zwei Nächte.



Kurze Zugfahrt nach Oita, von wo aus Sie die Fähre nehmen und auf Shikoku, die kleinste der vier Hauptinseln Japans, übersetzen. Von dort führt Ihre Weiterfahrt per Bahn nach Matsuyama, einer Stadt mit reicher Geschichte und einzigartiger Kultur. Nicht verpassen sollten Sie den Ausblick von der nahegelegenen Burg. Per Sessellift gelangen Sie auf den Matsuyama Berg, auf dem die mächtige Burg thront. Von hier aus geniessen Sie einen atemberaubenden Blick über die Stadt und die Umgebung. Im Anschluss können Sie sich im historischen Dogo Onsen entspannen, eines der ältesten und bekanntesten heissen Quellenbäder Japans.

14 . Tag Matsuyama – Shimanami Kaido – Matsuyama (F) Ein Highlight für aktive Reisende: Heute machen Sie einen Tagesausflug zur Shimanami Kaido, einer der bekanntesten Radstrecken Japans. Auf dieser ruhigen und malerischen Route fahren Sie über beeindruckende Brücken, die die verschiedenen Inseln der Seto-Inlandsee miteinander verbinden. Dabei passieren Sie charmante Dörfer, sattgrüne Wälder und kleine Buchten. Unterwegs gibt es immer wieder Gelegenheiten für Pausen, bei denen Sie lokale Köstlichkeiten probieren oder einfach die Umgebung geniessen können. Die Länge Ihrer heutigen Tour kann individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

15 . Tag Matsuyama – Osaka (F, A) Zugfahrt zurück nach Osaka. Nach Ihrer Ankunft besuchen Sie das Umeda Sky Building, einen markanten Wolkenkratzer mit einer Aussichtsplattform, von der aus Sie einen beeindruckenden Panoramablick über die Stadt geniessen. Zum Abschluss des Tages begeben Sie sich in den lebhaften Dotonbori-Bezirk, wo Sie die glitzernde Neonlichterwelt und die lebhafte Streetfood-Kultur entdecken können. Probieren Sie hier lokale Spezialitäten wie Takoyaki (gefüllte Teigbällchen mit Oktopus) und Okonomiyaki (herzhafter japanischer Kohlpuffer). Ein perfekter Ausklang Ihrer Reise, bei dem Sie sich von Japan und Ihrer Reiseleitung verabschieden können.

16 . Tag Osaka (F) Privattransfer zum Flughafen Kansai bei Osaka, wo sich Ihre Reiseleitung von Ihnen verabschiedet.