Japan Kompakt ab Tokio

1 . Tag Tokio Am Flughafen Narita oder Haneda werden Sie mit einem Namensschild empfangen und zum Flughafenbus begleitet, der Sie zu Ihrem Hotel transferiert (Gruppentransfer). Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Sie haben die Möglichkeit erste Eindrücke dieser Metropole zu sammeln.

2 . Tag Tokio (F, M) Auf der heutigen Stadtrundfahrt zeigt Ihnen Ihre private, lokale Reiseleitung Tokios Vielseitigkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie beginnen am Meiji Schrein, einer Oase der Ruhe inmitten der geschäftigen Metropole, und erleben dann in Shibuya die lebendige Energie eines Viertels, das für seine Trends und quirlige Atmosphäre bekannt ist. Von den prächtigen Gärten des Kaiserpalastes führt der Weg nach Asakusa, wo der Sensoji Tempel und die Nakamise Strasse das Flair des alten Tokios lebendig werden lassen. Den krönenden Abschluss Ihres Tages bildet ein Besuch des 634 m hohen Tokyo Skytree. Von seiner Aussichtsplattform geniessen Sie einen atemberaubenden Blick über die endlose Skyline der Stadt.

3 . Tag Tokio (F, A) Heute tauchen Sie tief in die kulinarische Welt Japans ein! Der heutige Halbtagesausflug findet als Gruppentour mit internationalen Teilnehmern (max. 8 Pers.) statt. Sie treffen Ihre Reiseleitung im legendären Tsukiji Markt, einem Paradies für Feinschmecker. In den engen Gassen warten Restaurants und Marktstände mit über hundertjähriger Geschichte, die frisch gefangene Meeresfrüchte, regionale Spezialitäten und japanische Süssigkeiten anbieten. Geniessen Sie ein traditionelles Frühstück, schlendern Sie durch die Gassen und probieren Sie die vielen Leckereien, während Ihre Reiseleitung spannende Geschichten über die Kultur und Geschichte dieses Viertels erzählt. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.



Ein Abend in Tokio wäre unvollständig, ohne ihn in einem Izakaya zu erleben! In diesen «Pubs» kommen Einheimische zusammen, um in entspannter Atmosphäre kleine Gerichte und Getränke zu geniessen, oft begleitet von Sake oder Bier. Mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung schlendern Sie durch die schmalen Gassen eines authentischen Viertels, entdecken charmante Izakaya Bars und hören spannende Anekdoten zu den Traditionen. Zum Abschluss bringt Sie Ihre Reiseleitung entweder zurück zu Ihrem Hotel oder gibt Ihnen weitere Izakaya Tipps. Kanpai!

4 . Tag Tokio - Fuji Hakone Nationalpark (F, A) Am Morgen knapp 1 ½-stündige Zugfahrt in das Gebiet des Fuji Hakone Nationalparks. Bei klarer Sicht erwartet Sie ein beeindruckender Blick auf den perfekt geformten Vulkankegel des Fuji. Mit dem «Hakone Pass» ausgestattet, können Sie die Region flexibel und individuell erkunden, ob mit der Seilbahn hoch hinaus oder bei einer entspannten Bootsfahrt über den malerischen Lake Ashi. Den Abend verbringen Sie in einem traditionellen japanischen Ryokan, einem Gasthaus, das Ihnen einen authentischen Einblick in den Lebensstil früherer Zeiten bietet. Krönen Sie den Tag mit einem Besuch im Onsen, einem typischen japanischen Thermalbad, und geniessen Sie pure Entspannung - ein unvergesslicher Höhepunkt Ihrer Reise.

5 . Tag Fuji Hakone Nationalpark - Kyoto (F) Sie fahren mit dem japanischen Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen nach Kyoto. Am Nachmittag nehmen Sie an einer Gruppentour mit internationalen Teilnehmern (max. 8 Pers.) teil. Mit dem Reisebus fahren Sie zum berühmten Fushimi Inari Schrein, bekannt für seine tausenden leuchtend roten Torbögen, die sich durch den Wald schlängeln. Zurück in der Stadt entdecken Sie einen Tempel, der als Wahrzeichen für die traditionelle japanische Architektur gilt. Seine lange Halle ist durch 33 Säulen unterteilt und beherbergt tausende kunstvoll geschnitzte Holzstatuen der Göttin Kannon, die in majestätischen Reihen aufgestellt sind. Zum krönenden Abschluss besuchen Sie den Kiyomizu-dera Tempel, einer der bekanntesten Unesco Weltkulturerbestätten in Kyoto. Von seiner spektakulären Aussichtsplattform geniessen Sie einen atemberaubenden Blick über die Stadt.

6 . Tag Kyoto (F, M) Auf der heutigen Tagestour begleitet Sie Ihre private, lokale Reiseleitung durch die kulturellen Höhepunkte Kyotos. Mit dem komfortablen Bussystem besuchen Sie unter anderem den prächtigen Ginkakuji (Silberner Pavillon), das beeindruckende Schloss Nijo und den Yasaka Schrein, der das Geisha Viertel Gion mit dem Higashiyama Tempelbezirk verbindet. Nach einem entspannten Spaziergang nehmen Sie an einer traditionellen Teezeremonie teil und tauchen dabei in die Kunst und Harmonie dieser jahrhundertealten Tradition ein. Zum Abschluss besuchen Sie den Kodaiji Tempel, der mit seinen faszinierenden Zen Gärten begeistert.

7 . Tag Kyoto - Flughafen Osaka (F) Ihre Reise endet mit einem Zug-Transfer zum Flughafen Kansai bei Osaka.