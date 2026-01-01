Weltkulturerbe Koyasan ab Kyoto
Weltkulturerbe Koyasan ab Kyoto
ab CHF 980.– / pro Person
ab Kyoto bis Osaka
Highlights:
- Malerische Zugfahrt nach Koyasan
- Ruhige und spirituelle Atmosphäre
- Authentische Tempelunterkunft
- Teilnahme an Riten & Zeremonien
- Flexible Erkundung der Region
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kyoto - Koyasan (M, A)
Gemeinsam mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung machen Sie sich mit dem Taxi auf den Weg zum Bahnhof Kyoto und fahren anschliessend mit dem Zug via Osaka nach Koyasan. Schon die rund dreistündige Zugfahrt ist ein Erlebnis für sich, ein landschaftlicher Höhepunkt Ihrer Kurztour. Die Strecke führt durch malerisches, hügeliges Terrain, bevor der letzte Abschnitt mit einer historischen Standseilbahn zurückgelegt wird. Auf 900 Metern Höhe erwartet Sie Koyasan, idyllisch von dichten Nadelwäldern umgeben und erfüllt von einer Atmosphäre tiefer Ruhe und Spiritualität.
Mit dem Koyasan 2-Tagespass können Sie uneingeschränkt die lokalen Verkehrsmittel nutzen und profitieren zudem von vergünstigten Eintritten.
Gemeinsam mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung machen Sie sich mit dem Taxi auf den Weg zum Bahnhof Kyoto und fahren anschliessend mit dem Zug via Osaka nach Koyasan. Schon die rund dreistündige Zugfahrt ist ein Erlebnis für sich, ein landschaftlicher Höhepunkt Ihrer Kurztour. Die Strecke führt durch malerisches, hügeliges Terrain, bevor der letzte Abschnitt mit einer historischen Standseilbahn zurückgelegt wird. Auf 900 Metern Höhe erwartet Sie Koyasan, idyllisch von dichten Nadelwäldern umgeben und erfüllt von einer Atmosphäre tiefer Ruhe und Spiritualität.
Nach Ihrer Ankunft am heiligen Berg Koya tauchen Sie ein in die spirituelle Welt dieses einzigartigen Ortes.
Ihr Rundgang beginnt im Danjo Garan, dem Herzen des Shingon Buddhismus, wo sich mehrere bedeutende Tempelbauten harmonisch in die stille Landschaft einfügen. Besonders eindrucksvoll ist die leuchtend rote Konpon Daito Pagode, eines der Wahrzeichen des Berges. Anschliessend besuchen Sie den Kongobu-ji, den Haupttempel der Shingon Schule, der mit seinen kunstvoll bemalten Schiebetüren und dem weitläufigen Banryutei, Japans grösstem Steingarten, beeindruckt. Danach heisst es Abschied nehmen von Ihrer Reiseleitung, denn die nächsten zwei Tage gestalten Sie individuell.
Mit dem Koyasan 2-Tagespass können Sie uneingeschränkt die lokalen Verkehrsmittel nutzen und profitieren zudem von vergünstigten Eintritten.
Die kommenden zwei Nächte verbringen Sie in einem Shukubo, einer traditionellen Tempelunterkunft. Der Tempel, vor über tausend Jahren gegründet, verbindet historische Authentizität mit modernem Komfort. Ihr Zimmer ist im Stil eines klassischen Ryokan mit Tatami Matten gestaltet. Am Abend erwartet Sie eine rein vegetarische buddhistische Mahlzeit, mit grösster Sorgfalt und nach jahrhundertealten Traditionen zubereitet. Ein kulinarisches Erlebnis, das Körper und Geist in Einklang bringt.
2. Tag Koyasan (F, A)
Nehmen Sie heute an einem der besonderen Tempelrituale, wie der Morgenzeremonie, teil und tauchen Sie in die spirituelle Welt von Koyasan ein. Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, um die einzigartige Atmosphäre dieses heiligen Ortes zu geniessen. Koyasan, das Zentrum des Shingon Buddhismus, fasziniert mit spannenden Sehenswürdigkeiten wie dem Okunoin Tempel und seinem mystischen Friedhof, auf dem tausende Laternen den Weg zum Mausoleum von Kobo Daishi erleuchten.
Für Naturliebhaber bietet sich der «Women Pilgrims Course» an, ein historischer Wanderweg, der einst ausschliesslich Frauen vorbehalten war. Viele Tempel ermöglichen zudem die Teilnahme an Meditationen und Zeremonien, die tiefe Einblicke in die buddhistische Kultur gewähren. Nutzen Sie auch heute den inkludierten Koyasan 2-Tagespass für Ihre Erkundungen.
3. Tag Koyasan - Osaka (F)
Der Tag steht Ihnen für eigene Erkundungen zur freien Verfügung bevor Sie Ihre Rückreise nach Osaka antreten.
Im Preis inbegriffen:
- Lokale, Englisch sprechende Reiseleitung am Tag 1 ab Kyoto bis Koyasan
- Reiseverlauf wie beschrieben ab Kyoto bis Osaka
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer im Ekoin Tempel
- Zugfahrten in der 2. Klasse gemäss Programm
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Koyasan World Heritage 2-Tagespass
- Eventuelle Zuschläge für Sitzplatzreservationen
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 980.– / pro Person