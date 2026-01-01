Weltkulturerbe Koyasan ab Kyoto

Kyoto - Koyasan (M, A)

Gemeinsam mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung machen Sie sich mit dem Taxi auf den Weg zum Bahnhof Kyoto und fahren anschliessend mit dem Zug via Osaka nach Koyasan. Schon die rund dreistündige Zugfahrt ist ein Erlebnis für sich, ein landschaftlicher Höhepunkt Ihrer Kurztour. Die Strecke führt durch malerisches, hügeliges Terrain, bevor der letzte Abschnitt mit einer historischen Standseilbahn zurückgelegt wird. Auf 900 Metern Höhe erwartet Sie Koyasan, idyllisch von dichten Nadelwäldern umgeben und erfüllt von einer Atmosphäre tiefer Ruhe und Spiritualität.



Nach Ihrer Ankunft am heiligen Berg Koya tauchen Sie ein in die spirituelle Welt dieses einzigartigen Ortes.

Ihr Rundgang beginnt im Danjo Garan, dem Herzen des Shingon Buddhismus, wo sich mehrere bedeutende Tempelbauten harmonisch in die stille Landschaft einfügen. Besonders eindrucksvoll ist die leuchtend rote Konpon Daito Pagode, eines der Wahrzeichen des Berges. Anschliessend besuchen Sie den Kongobu-ji, den Haupttempel der Shingon Schule, der mit seinen kunstvoll bemalten Schiebetüren und dem weitläufigen Banryutei, Japans grösstem Steingarten, beeindruckt. Danach heisst es Abschied nehmen von Ihrer Reiseleitung, denn die nächsten zwei Tage gestalten Sie individuell.

Mit dem Koyasan 2-Tagespass können Sie uneingeschränkt die lokalen Verkehrsmittel nutzen und profitieren zudem von vergünstigten Eintritten.



Die kommenden zwei Nächte verbringen Sie in einem Shukubo, einer traditionellen Tempelunterkunft. Der Tempel, vor über tausend Jahren gegründet, verbindet historische Authentizität mit modernem Komfort. Ihr Zimmer ist im Stil eines klassischen Ryokan mit Tatami Matten gestaltet. Am Abend erwartet Sie eine rein vegetarische buddhistische Mahlzeit, mit grösster Sorgfalt und nach jahrhundertealten Traditionen zubereitet. Ein kulinarisches Erlebnis, das Körper und Geist in Einklang bringt.