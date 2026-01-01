Höhepunkte Japans ab Tokyo Airport

1 . Tag Tokio (A) Sie werden von Ihrer Reiseleitung am Flughafen in Tokio erwartet und begrüsst. Möchten Sie noch Geld tauschen oder eine SIM Karte kaufen? Ihre Reiseleitung hilft Ihnen gerne. Während der Fahrt im für Sie exklusiv gecharterten Privatwagen zum Hotel erfahren Sie bereits einiges über die Metropole. Check-in und erster Spaziergang, um sich mit der Infrastruktur in Japan vertraut zu machen. Abends Willkommensessen in einem typischen Restaurant, bei dem Sie die japanische Küche und Ihre Reiseleitung näher kennenlernen (bei später Anreise wird das Begrüssungsdinner auf den folgenden Tag verschoben).

2 . Tag Tokio (F) Heute erkunden Sie Tokio und sind dabei, wie die Einheimischen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Sie starten Ihre Besichtigung mit einem modernen Höhepunkt: erleben Sie den höchsten Fernsehturm der Welt, den mit insgesamt 634 Meter hohen «Skytree». Bei klarem Wetter geniessen Sie einen atemberaubenden Ausblick von der 350 Meter hohen Aussichtsplattform. Gleich nebenan befindet sich Asakusa, die «Altstadt» von Tokio. Hier besuchen Sie den Tempel Sensoji, den ältesten Pilgertempel Tokios. Mit seinen Hunderten von Souvenirläden, die sich zwischen «Donnertor» und Tempel wie an einer Perlenkette aufgereiht dem Besucher feilbieten, lädt er zum Staunen und Erkunden ein. Am Nachmittag erhalten Sie einen lebhaften Einblick in Japans Geschichte. Ihre Reiseleitung zeigt Ihnen das Tokio National Museum. Bei diesem etwa einstündigen Rundgang konzentriert sich Ihre Reiseleitung auf die Highlights der japanischen Kunstgeschichte. Das «asiatische» Tokio erleben Sie zum Abschluss hautnah auf dem quirligen Strassenmarkt Ameyokocho im Stadtteil Ueno.

3 . Tag Tokio (F) Beim Meiji Schrein und seinem grossen Park können Sie mit etwas Glück eine traditionelle japanische Hochzeit sehen. Ausserdem strahlt der schintoistische Schrein eine enorme Ruhe aus. Ganz im Gegenteil zum Boulevard Omotesando mit seinen Boutiquen in höchst aussergewöhnlicher Architektur. Schlendern Sie am Miitag über den öffentlichen Aussenbereich des populären alten Tsukiji Fischmarktes. Eine gute Wahl für ein schmackhaftes Mittagessen. Anschliessend erkunden Sie den spannenden Stadtteil Ginza mit seinen edlen Kaufhäusern und tollem Dachgarten. Ihr letzter Stopp des Tages ist Japans wohl berühmteste Fussgängerkreuzung in Shibuya, über die bei jeder Grünphase mehrere tausend Passanten die Strassenseite wechseln. Ihre Reiseleitung kennt die besten Punkte für einen fotogenen Blick auf die «Scramble Crossing» von oben. Gleich nebenan begrüsst Sie der berühmte Hund «Hachiko», der auf die vermeintliche Rückkehr seines Herrchens wartet.

4 . Tag Tokio – Fuji Hakone NP (F, A) Gepäckversand: Heute Morgen wird Ihr Hauptgepäck per Kurierdienst nach Takayama geschickt (Ankunft am nächsten Tag). Für die Übernachtung in der Region Fuji steht nur leichtes Handgepäck zur Verfügung.



Gemeinsame Zugfahrt mit Ihrer Reiseleitung in die Region Fuji (ca. anderthalb Stunden). Dort erwartet Sie Ihr Fahrer bereits am Bahnhof. Mit einem privaten Fahrzeug erkunden Sie die schönsten Punkte im Fuji Hakone Nationalpark. Der heilige Berg Fuji-san bietet ein traumhaftes Motiv, wenn er sich nicht hinter Wolken versteckt.



Übernachtung und Abendessen in einem typischen japanischen Ryokan mit Onsen (Thermalbad). In der Regel schlafen Gäste in einem Ryokan Gasthof auf dem Tatami-Boden und einer weichen Futon-Matratze. Bitte melden Sie uns schon bei Ihrer Reservation, wenn Sie westliche Betten bevorzugen.

5 . Tag Fuji Hakone NP – Takayama (F, A) Heute erleben Sie Ihre erste Fahrt mit dem berühmten Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen nach Nagoya. Eine weitere Zugfahrt bringt Sie dann durch wunderschöne Täler in die japanischen Alpen, wo sich Ihnen bei klarer Sicht ein atemberaubendes Panorama der über 3'000 m hohen Bergkette präsentiert. Bei einem Rundgang durch die malerische Altstadt Takayamas besuchen Sie eine Sake Brauerei, wo Sie Interessantes über das aus Reis hergestellte Getränk erfahren. Zum Abendessen wir Ihnen die lokale Spezialität «Hida Beef» serviert.

6 . Tag Takayama – Shirakawago - Takayama (F) Auf dem sehenswerten Morgenmarkt bieten die Bauern der Umgebung ihre frischen Waren an, die Ihre Reiseleitung Ihnen gerne erklärt. Gemütlich bummeln Sie danach zum Festwagenmuseum, in dem die grossen Prozessionswagen der Stadt ausgestellt sind. Am frühen Nachmittag geht es per Reisebus auf reservierten Plätzen nach Shirakawago. Das idyllische Dorf mit Stroh gedeckten Bauernhäusern gehört zum Unesco Weltkulturerbe und lässt Sie das alte Japan so einmalig erleben wie sonst nirgendwo. Am späten Nachmittag Rückfahrt nach Takayama, wo Sie Ihren Abend frei gestalten können.

7 . Tag Takayama - Hiroshima (F, A) Gepäckversand: Heute Morgen wird Ihr Hauptgepäck per Kurierdienst nach Takamatsu geschickt (Ankunft am übernächsten Tag). Für die beiden Übernachtung in Hiroshima steht nur leichtes Handgepäck zur Verfügung.



Mit dem Panoramazug fahren Sie zurück nach Nagoya, von wo der Shinkansen Sie nach Hiroshima bringen wird. Die Stadt, die im 2. Weltkrieg 1945 durch ihre fast vollständige Zerstörung weltbekannt wurde. Sie sehen den Friedenspark mit Gedenkstätten, den Atombomben Dom und können das Friedensmuseum besuchen. Am Abend kosten Sie die lokale Spezialität «Okonomiyaki» («japanische Pizza»).

8 . Tag Hiroshima – Miyajima – Hiroshima (F) Per Lokalbahn und Fähre gelangen Sie auf die ehemals heilige Insel Miyajima (ca. eine Stunde.). Einen ganzen Tag nehmen Sie sich mit Ihrer Reiseleitung Zeit für das Unesco Weltkulturerbe. Sehen mit vielen anderen Besuchern den Itsukushima Schrein, der bei Flut auf dem Wasser zu schwimmen scheint. Ihre Reiseleitung kennt aber auch die ruhigen und etwas versteckt liegenden Ecken der Insel, wie zum Beispiel den Tempel Daisho-in. Per Seilbahn fahren Sie auf den heiligen Berg Misen, von dessen Gipfel sich eine wunderbare Sicht auf die Setouchi Inlandssee bietet. Am Nachmittag treten Sie Ihre Rückfahrt nach Hiroshima an.

9 . Tag Hiroshima - Takamatsu (F, A) Freuen Sie sich auf eine schöne Zugfahrt über die Brücken der Inlandsee. Nach einem Umstieg in Okayama wechseln Sie in den «Marine Liner», der Sie auf Shikoku bringt, die kleinste der japanischen Hauptinseln. In Takamatsu geniessen Sie bereits die Meeresluft und besuchen nach Ankunft den Ritsurin Landschaftsgarten. Viele klassische Formen des japanischen Gartenbaus können Sie hier bestaunen. Gemeinsames Abendessen in Takamatsu.

10 . Tag Takamatsu – Naoshima – Takamatsu (F) Sicherlich ein weiteres Highlight dieser Reise ist Ihr Besuch der Museumsinsel Naoshima. Eine kurze Fährfahrt bringt Sie auf die Insel, die von einem Verleger-Mäzen und seinem Hausarchitekten Tadao Ando gestaltet wurde. Das atemberaubende Chi-chu Art Museum wird ebenso Ihr Stopp sein, wie die Open Air Kunst Werke und die eigenwilligen «Art House» Projekte. Ein einmaliges Kunsterlebnis! Am späten Nachmittag Rückfahrt per Fähre nach Takamatsu.

11 . Tag Takamatsu – Kyoto (F) Gepäckversand: Heute Morgen wird Ihr Hauptgepäck per Kurierdienst nach Kyoto geschickt (Ankunft am nächsten Tag). Für die erste Übernachtung in Kyoto steht nur leichtes Handgepäck zur Verfügung.



Morgens letzte Expresszugfahrt in die ehemalige Kaiserstadt Kyoto (ca. 2,5 Std.). Zunächst erkunden Sie die nähere Umgebung mit der Innenstadt Teramachi und das Leben am Fluss Kamogawa. Durch den Maruyama Park spazieren Sie zum Tempel Chionin. Bereits das Eingangstor ist eines der grössten in Japan, der Tempel selbst wartet mit der schwersten Bronzeglocke Japans auf. Zum Abschluss des Tages bummeln Sie durch die Gassen des ehemaligen Töpferviertels, heute ein beliebter Ort für Souvenirs.

12 . Tag Kyoto (F) Im grössten Park der Stadt besuchen Sie die Aussenanlagen des ehemaligen Kaiserpalastes, ein Nachbau aus dem 19. Jahrhundert, und Ort der Krönungszeremonie der Kaiser des 20. Jahrhunderts. Eine wunderbare Auswahl an Zen-Steingärten erwartet Sie im Daikokuji. Jeder für sich eine kleine abgeschlossene Welt. Die reizvolle Anlage des Goldenen Pavillons zeigt sich in der Nachmittagssonne von seiner schönsten Seite, hier schliessen Sie den Tag mit einer Tasse japanischen Matcha Tees ab.

13 . Tag Kyoto – Nara – Kyoto (F, A) Heute ist der Tag der Superlative: gleich zwei Tempel behaupten von sich, das jeweils grösste Holzgebäude der Welt zu sein. Entscheiden Sie selbst! Am Morgen zeigt Ihnen Ihre Reiseleitung in Kyoto zunächst die enorme Tausend-Tatami-Halle des Tempels Higashi Honganji. Anschliessend Zugfahrt nach Nara, erste Hauptstadt Japans und Wiege der japanischen Kultur. Im Todaiji Tempel, einem der weltweit grössten Holzgebäude, sitzt der grösste Bronze Buddha der Welt. Vorbei an wilden Hirschen begeben Sie sich zum Kasuga Schrein mit seinen unzähligen Steinlaternen. Abends Abschiedsessen mit Ihrer Reiseleitung.

14 . Tag Kyoto – Osaka (F) Privattransfer zum Flughafen Kansai bei Osaka, wo sich Ihre Reiseleitung von Ihnen verabschiedet.