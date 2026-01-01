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Mt. Fuji Trekking (Gruppe, Nebensaison) ab Tokio

Der Mt. Fuji, mit 3'776 m ü. M. der höchste Berg Japans, begeistert nicht nur durch seine imposante Höhe, sondern auch durch seine majestätische, nahezu perfekte Symmetrie. Die Besteigung dieses heiligsten Berges Japans ist ein einzigartiges Abenteuer, und der Sonnenaufgang auf über 3'000 m ü. M. im «Land der aufgehenden Sonne» bleibt ein unvergessliches Erlebnis. Die Herausforderung, den heiligen Gipfel zu erklimmen, verlangt jedoch eine sehr gute körperliche Verfassung und Ausdauer.
Mt. Fuji Trekking (Gruppe, Nebensaison) ab Tokio
ab CHF 480.– / pro Person
ab/bis Tokio
Highlights:
- Aufstieg auf der «Subashiri Route»
- Traumhafte Aussichten unterwegs
- Erfahrene Trekking Reiseleitung
- Übernachtung auf 3'000 m ü. M.
- Spektakulärer Sonnenaufgang
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Tokio – Mt. Fuji (M, A)

Frühmorgens, pünktlich um 06.45 Uhr treffen Sie Ihre Trek­king­leitung sowie die anderen Teilnehmer vor dem Billet­auto­maten in der Tochomae Station der Toei Oedo Line. Sie erhalten Informationen und eine Übersicht zur bevorstehenden Mt. Fuji Besteigung. Anschliessend cirka 3 ½-stündige Fahrt zum Aus­gangs­punkt Ihres Trekkings am Mt. Fuji. Unter­wegs stoppen Sie bei einem Supermarkt, wo Sie Snacks und Ge­tränke für die Wanderung einkaufen können.

Nach dem Mittagessen am Ausgangangspunkt beginnt um cirka 13.00 Uhr Ihr Trekking auf der «Subashiri Route». Der Ausgangspunkt liegt auf 2'000 m ü. M. Auf einem gut befestigten Pfad steigen Sie kontinuierlich hoch bis zu Ihrer Berghütte, die auf 3'000 m ü. M liegt. Der erste Abschnitt führt durch dichtes Buschland, welches rasch lichter wird bis man auf kargem, steinigen und sandigen Terrain hoch steigt.

Unterwegs rasten Sie mehrmals bei Hütten, wo Sie Wasser und auch heisse Mahlzeiten kaufen können. Es befinden sich dort auch Toiletten, die gegen Gebühr benutzt werden können. Zwischen 16.00 und 17.00 Uhr erreichen Sie Ihr Etappen­ziel. Sie übernachten in einem geheizten Massenlager, wo Ihnen eine Matratze mit Schlafsack zugewiesen wird. Es herrschen enge Verhältnisse. Nach einem frühen Abendessen in gemütlicher Runde mit anderen Berg­­­ka­me­raden heisst es schon früh «Gute Nacht».

2. Tag Mt. Fuji – Tokio (F)

Den Son­nen­aufgang erleben Sie von Ihrer Hütte aus und an­schliessend besteigen Sie den Mt. Fuji am Tag. Dieser Aufstieg erfolgt auf dem Hauptweg, wo Sie im Zick-Zack den Berg erklimmen bis Sie den Blick zum Kraterrand vor sich haben. Sie umrunden den grossen Krater. Nach einer Pause wird es Zeit für den Abstieg. Dieser dauert nicht einmal halb so lange wie der Aufstieg und erfolgt auf einem separaten, steilen Weg und erfordert Konzentration, um Verletzungen zu vermeiden. Unterwegs werden zahlreiche Raststopps mit Möglichkeit zur Ver­pfle­gung eingelegt. Nach Ankunft am Ausgangspunkt des Trek­kings, Fahrt zurück nach Tokio, wo Sie abends ankommen.

Im Preis inbegriffen:
Unterkunft in geheiztem Massenlager mit Schlafsack, Gemeinschaftstoiletten gegen Gebühr
  • Reiseverlauf wie beschrieben ab/bis Tochomae Station, Tokio
  • Transfers mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder privatem Fahrzeug, abhängig von Gruppengrösse
  • Gruppe mit Englisch sprechender Trekkingleitung mit max. 10 Teilnehmern
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Alle Eintrittsgebühren

Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 480.– / pro Person

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