Beschreibung

Einleitung Das Hotel liegt in einem Unterhaltungskomplex, welcher eine Vielzahl von Attraktionen bietet, darunter ein modernes Multiplex-Kino, eine Konzerthalle sowie ein Game Center. Für Feinschmecker und Nachtschwärmer bietet der Kabukicho Tower zudem eine breite Auswahl an Restaurants, Bars und Clubs.

Lage Das Hotel überzeugt durch seine ausgezeichnete Lage im Herzen von Shinjuku. Nur wenige Gehminuten vom Shinjuku Bahnhof entfernt, liegt es mitten im pulsierenden Kabukicho Viertel. Umgeben von zahlreichen Restaurants, ist es der perfekte Ausgangspunkt, um Tokios faszinierende Nachtwelt zu erkunden. Zudem sind bekannte Sehenswürdigkeiten wie der Shinjuku Gyoen Park und der Meiji Schrein in der Nähe und bieten eine eindrücklichen Kontrast. Die Nähe zum Bahnhof ermöglicht zudem eine schnelle und bequeme Anbindung an andere Stadtteile. Der Flughafen Haneda ist in etwa 30 Minuten mit dem Auto erreichbar, während der Narita Flughafen rund 90 Minuten entfernt liegt.

Angebot Das «JAM17 Dining» ist ein cooles, italienisch inspiriertes Restaurant auf der 17. Etage und bietet ein abwechlungsreiches Angebot mediterraner Küche, teilweise aus dem eigenen Steinofen. Die «JAM17 Bar» lädt mit ihrer stilvollen Einrichtung und Kunstwerken von Tatsu Nishino zu einem entspannten Abend bei kreativen Cocktails ein, während die «JAM17 Gelateria» hausgemachte Gelato-Kreationen anbietet.