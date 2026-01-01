Beschreibung

Einleitung Das preisgekrönte Spa ist eine luxuriöse Oase der Ruhe und Erholung und bietet zahlreiche entspannende und revitalisierende Behandlungen. Von der Sauna, dem hübschen Swimmingpool und dem grossen Fitness aus geniesst man eine traumhafte Aussicht auf die Skyline Tokios.

Lage Das Hotel befindet sich in den obersten Etagen des «Nihonbashi Mitsui Tower» im Geschäftsviertel Nihonbashi und liegt direkt an einer U-Bahn­station, von wo Sie bequem die Zentren Ginza und Hanzomon erreichen können. Die Tokyo Station ist nur 10 Gehminuten ent­fernt.

Angebot Vier erstklassige Restaurants servieren Köstlichkeiten aus aller Welt. Das «Signature» bietet gehobene französische Küche in einem eleganten Ambiente. Das innovative Molekularrestaurant «Tapas Molecular Bar» begeistert hingegen mit kreativen, wissenschaftlich inspirierten Gerichten. Im «Kohnami» werden exquisite japanische Spezialitäten wie Sushi und Sashimi in stilvollem Design serviert. Die «Mandarin Bar» bietet Live-Jazz und ist der perfekte Ort, um einem Drink zu geniessen. Zudem lädt die «Lounge» zum Entspannen bei Tee oder Kaffee ein. Der «Cake Shop» verwöhnt mit süssen Köstlichkeiten, und im «Tea Corner» können Gäste eine Auswahl an Tees aus aller Welt geniessen.