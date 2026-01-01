Mandarin Oriental
Tokio
Beschreibung
Einleitung
Das preisgekrönte Spa ist eine luxuriöse Oase der Ruhe und Erholung und bietet zahlreiche entspannende und revitalisierende Behandlungen. Von der Sauna, dem hübschen Swimmingpool und dem grossen Fitness aus geniesst man eine traumhafte Aussicht auf die Skyline Tokios.
Lage
Das Hotel befindet sich in den obersten Etagen des «Nihonbashi Mitsui Tower» im Geschäftsviertel Nihonbashi und liegt direkt an einer U-Bahnstation, von wo Sie bequem die Zentren Ginza und Hanzomon erreichen können. Die Tokyo Station ist nur 10 Gehminuten entfernt.
Angebot
Vier erstklassige Restaurants servieren Köstlichkeiten aus aller Welt. Das «Signature» bietet gehobene französische Küche in einem eleganten Ambiente. Das innovative Molekularrestaurant «Tapas Molecular Bar» begeistert hingegen mit kreativen, wissenschaftlich inspirierten Gerichten. Im «Kohnami» werden exquisite japanische Spezialitäten wie Sushi und Sashimi in stilvollem Design serviert. Die «Mandarin Bar» bietet Live-Jazz und ist der perfekte Ort, um einem Drink zu geniessen. Zudem lädt die «Lounge» zum Entspannen bei Tee oder Kaffee ein. Der «Cake Shop» verwöhnt mit süssen Köstlichkeiten, und im «Tea Corner» können Gäste eine Auswahl an Tees aus aller Welt geniessen.
Zimmer
Die 179 edlen Zimmer und Suiten bieten modernen Luxus und wiederspiegeln die Essenz japanischen Designs und Stils. Alle Zimmer verfügen über raumhohe Fenster, Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn.
Deluxe (47): Die 50 m² grossen Zimmer liegen im 30. bis 32. Stockwerk und verfügen über grosse Glasfronten mit herrlichem Ausblick über die Stadt.
Deluxe Premier (60): gleich gross wie Deluxe, aber im 32. bis 36. Stockwerk gelegen und mit herrlichem Ausblick zum «Tokyo Skytree».
Deluxe (47): Die 50 m² grossen Zimmer liegen im 30. bis 32. Stockwerk und verfügen über grosse Glasfronten mit herrlichem Ausblick über die Stadt.
Deluxe Premier (60): gleich gross wie Deluxe, aber im 32. bis 36. Stockwerk gelegen und mit herrlichem Ausblick zum «Tokyo Skytree».
Preis auf Anfrage
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