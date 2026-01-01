Knecht Reisegruppe Gütesiegel
japan Reisen Gütesiegel
japanreisen

The Capitol Hotel Tokyu

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Tokio

Das Hotel ist die ideale Wahl für Reisende, die höchsten Wert auf erstklassigen Service, grosszügige Zimmer mit atemberaubender Aussicht und eine zentrale, dennoch ruhige Lage legen. Die direkt angrenzende U-Bahn Station sorgt zudem für eine perfekte Anbindung.

Beschreibung

Einleitung
Moderner Spa mit einem grosszügigem Hallenbad, Jacuzzi sowie einer Sauna. Ein Fitnessstudio mit erstklassigen Geräten steht ebenfalls zur Verfügung.
Lage
Das Erstklasshotel liegt im zentralen Stadtteil Chiyoda, unweit des Regierungsviertels und der belebten Viertel Roppongi Hills und Asakasa. Die U-Bahn Station «Tameike-Sanno» ist direkt an das Hotel angeschlossen und ermöglicht eine schnelle Anbindung an viele Sehenswürdigkeiten wie den Kaiserpalast, den Tokyo Tower und das Einkaufsviertel Ginza. Trotz der zentralen Lage bietet die Umgebung des Hotels eine überraschend ruhige Atmosphäre.
Angebot
Im japanischen Restaurant «Suiren» erleben Gäste die wahre Kunst der japanischen Küche, während «ORIGAMI» mit einer raffinierten Auswahl an internationalen und japanischen Spezialitäten begeistert. Im «Star Hill» geniessen Gäste chinesische Gerichte. Die «Capitol Bar» lädt mit einer exklusiven Auswahl an Cocktails zu entspannten Momenten ein.
Zimmer
Die 251 geräumigen Zimmer und Suiten sind stilvoll eingerichtet und bieten eine harmonische Mischung aus zeitgenössischem Design und japanischer Ästhetik. Alle Zimmer und Suiten verfügen über grosse Fensterfronten mit Stadtblick, Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, gratis Inter­net­­­zu­gang, Fernseher, Kühlschrank, Minibar, Nespresso Kaffeemaschine, Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe (144): Die 45 m² grossen Zimmer liegen im 18.-26. Stockwerk.
Premier (): Mit 63 m² etwas geräumigere Zimmer.
Premier Corner (36): 58 m² grosse Eckzimmer mit fantastischer Sicht auf die Stadt
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen