The Capitol Hotel Tokyu
Tokio
Beschreibung
Einleitung
Moderner Spa mit einem grosszügigem Hallenbad, Jacuzzi sowie einer Sauna. Ein Fitnessstudio mit erstklassigen Geräten steht ebenfalls zur Verfügung.
Lage
Das Erstklasshotel liegt im zentralen Stadtteil Chiyoda, unweit des Regierungsviertels und der belebten Viertel Roppongi Hills und Asakasa. Die U-Bahn Station «Tameike-Sanno» ist direkt an das Hotel angeschlossen und ermöglicht eine schnelle Anbindung an viele Sehenswürdigkeiten wie den Kaiserpalast, den Tokyo Tower und das Einkaufsviertel Ginza. Trotz der zentralen Lage bietet die Umgebung des Hotels eine überraschend ruhige Atmosphäre.
Angebot
Im japanischen Restaurant «Suiren» erleben Gäste die wahre Kunst der japanischen Küche, während «ORIGAMI» mit einer raffinierten Auswahl an internationalen und japanischen Spezialitäten begeistert. Im «Star Hill» geniessen Gäste chinesische Gerichte. Die «Capitol Bar» lädt mit einer exklusiven Auswahl an Cocktails zu entspannten Momenten ein.
Zimmer
Die 251 geräumigen Zimmer und Suiten sind stilvoll eingerichtet und bieten eine harmonische Mischung aus zeitgenössischem Design und japanischer Ästhetik. Alle Zimmer und Suiten verfügen über grosse Fensterfronten mit Stadtblick, Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Minibar, Nespresso Kaffeemaschine, Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe (144): Die 45 m² grossen Zimmer liegen im 18.-26. Stockwerk.
Premier (): Mit 63 m² etwas geräumigere Zimmer.
Premier Corner (36): 58 m² grosse Eckzimmer mit fantastischer Sicht auf die Stadt
Deluxe (144): Die 45 m² grossen Zimmer liegen im 18.-26. Stockwerk.
Premier (): Mit 63 m² etwas geräumigere Zimmer.
Premier Corner (36): 58 m² grosse Eckzimmer mit fantastischer Sicht auf die Stadt
Preis auf Anfrage
Loading map...