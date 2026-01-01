Beschreibung

Einleitung Moderner Spa mit einem grosszügigem Hallenbad, Jacuzzi sowie einer Sauna. Ein Fitnessstudio mit erstklassigen Geräten steht ebenfalls zur Verfügung.

Lage Das Erstklasshotel liegt im zentralen Stadtteil Chiyoda, unweit des Regierungsviertels und der belebten Viertel Roppongi Hills und Asakasa. Die U-Bahn Station «Tameike-Sanno» ist direkt an das Hotel angeschlossen und ermöglicht eine schnelle Anbindung an viele Sehenswürdigkeiten wie den Kaiserpalast, den Tokyo Tower und das Einkaufsviertel Ginza. Trotz der zentralen Lage bietet die Umgebung des Hotels eine überraschend ruhige Atmosphäre.

Angebot Im japanischen Restaurant «Suiren» erleben Gäste die wahre Kunst der japanischen Küche, während «ORIGAMI» mit einer raffinierten Auswahl an internationalen und japanischen Spezialitäten begeistert. Im «Star Hill» geniessen Gäste chinesische Gerichte. Die «Capitol Bar» lädt mit einer exklusiven Auswahl an Cocktails zu entspannten Momenten ein.