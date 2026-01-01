Beschreibung

Einleitung Die Leseecken auf den Etagen laden mit thematischen Büchern zum Verweilen ein, während die zentrale Bibliothek mit über 3’000 Büchern und die gemütliche Kaminlounge eine entspannte Atmosphäre schafft.

Lage Das Shiba Park Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom berühmten Tokyo Tower und dem Shiba Park entfernt und ist somit ein idealer Ausgangspunkt, um die pulsierende Metropole zu erkunden. Die nahegelegene U-Bahn Station sorgt für eine schnelle Verbindung zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten, darunter auch die angesagten Stadtteile Roppongi und Ginza. Der Flughafen Haneda ist in etwa 20 Minuten mit dem Auto zu erreichen, während der Narita Flughafen rund eine Stunde entfernt liegt.

Angebot «The Dining» bietet eine kulinarische Vielfalt, die sowohl westliche als auch japanische und chinesische Gerichte umfasst.