Park Hotel Tokyo
Tokio
Beschreibung
Einleitung
Kunstliebhaber kommen im Park Hotel Tokyo voll auf ihre Kosten: Über 400 Kunstwerke sind im gesamten Hotel ausgestellt. Das Atrium auf der 25. Etage beeindruckt als elegante Kunstlounge, während die Flure wechselnde Kunstausstellungen präsentieren. Gäste können zudem an geführten «Art Walks» teilnehmen, um mehr über die Werke und ihre Entstehung zu erfahren. Das «Thann Sanctuary» Spa verwöhnt mit entspannenden Behandlungen auf Basis natürlicher asiatischer Hautpflegeprodukte.
Lage
Das Hotel liegt im lebhaften Stadtteil Shiodome und ist nur wenige Gehminuten von den U-Bahn Stationen «Shiodome» und «Shimbashi» entfernt. Sehenswürdigkeiten wie der Tsukiji Outer Market, Ginza und der Hamarikyu-Garten sind schnell erreichbar. Der Flughafen Haneda ist in etwa 20 Minuten mit dem Auto zu erreichen, während die Fahrt zum Narita Flughafen rund eine Stunde dauert.
Angebot
Das «Hanasanshou» serviert traditionelle japanische Kaiseki-Küche, während das «ART Colours Dining» eine kreative Atmosphäre bietet, in der Gäste umgeben von Kunstwerken speisen können. Die Bar «The Society» ist Japans erstes offiziell anerkanntes Mitglied der «Scotch Malt Whisky Society» und begeistert mit einer erlesenen Auswahl an Whiskys und Cocktails. Ein gemütliches Café im ersten Stock lädt zudem zum Verweilen ein.
Zimmer
Die stilvoll gestalteten 273 Zimmer & Suiten erstrecken sich über die Etagen 25 bis 34 des «Shiodome Media Towers» und bieten durch ihre grossen Fenster einen atemberaubenden Blick auf Tokio. Alle Zimmer & Suiten sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe sowie Föhn.
City Queen or Twin: 22 m² grosse Zimmer mit Stadtblick.
Corner King or Twin (Tokyo Tower Side): 26 m² gross und mit Sitzbereich sowie mit beeindruckendem Blick auf den Tokyo Tower.
Deluxe King: 33 m² gross, mit separatem Sitzbereich und Panoramafenstern mit beeindruckender Aussicht auf Tokio.
Besonders hervorzuheben sind die «Artist Rooms» (Preise auf Anfrage) in welchen einzigartige Kunstwerke, die von japanischen Künstlern direkt in den Zimmern gestaltet wurden. Jedes dieser Zimmer erzählt eine eigene Geschichte und lässt Gäste vollständig in die Welt der japanischen Kunst eintauchen.
City Queen or Twin: 22 m² grosse Zimmer mit Stadtblick.
Corner King or Twin (Tokyo Tower Side): 26 m² gross und mit Sitzbereich sowie mit beeindruckendem Blick auf den Tokyo Tower.
Deluxe King: 33 m² gross, mit separatem Sitzbereich und Panoramafenstern mit beeindruckender Aussicht auf Tokio.
Besonders hervorzuheben sind die «Artist Rooms» (Preise auf Anfrage) in welchen einzigartige Kunstwerke, die von japanischen Künstlern direkt in den Zimmern gestaltet wurden. Jedes dieser Zimmer erzählt eine eigene Geschichte und lässt Gäste vollständig in die Welt der japanischen Kunst eintauchen.
Preis auf Anfrage
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