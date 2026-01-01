Beschreibung

Einleitung Kunstliebhaber kommen im Park Hotel Tokyo voll auf ihre Kosten: Über 400 Kunstwerke sind im gesamten Hotel ausgestellt. Das Atrium auf der 25. Etage beeindruckt als elegante Kunstlounge, während die Flure wechselnde Kunstausstellungen präsentieren. Gäste können zudem an geführten «Art Walks» teilnehmen, um mehr über die Werke und ihre Entstehung zu erfahren. Das «Thann Sanctuary» Spa verwöhnt mit entspannenden Behandlungen auf Basis natürlicher asiatischer Hautpflegeprodukte.

Lage Das Hotel liegt im lebhaften Stadtteil Shiodome und ist nur wenige Gehminuten von den U-Bahn Stationen «Shiodome» und «Shimbashi» entfernt. Sehenswürdigkeiten wie der Tsukiji Outer Market, Ginza und der Hamarikyu-Garten sind schnell erreichbar. Der Flughafen Haneda ist in etwa 20 Minuten mit dem Auto zu erreichen, während die Fahrt zum Narita Flughafen rund eine Stunde dauert.

Angebot Das «Hanasanshou» serviert traditionelle japanische Kaiseki-Küche, während das «ART Colours Dining» eine kreative Atmosphäre bietet, in der Gäste umgeben von Kunstwerken speisen können. Die Bar «The Society» ist Japans erstes offiziell anerkanntes Mitglied der «Scotch Malt Whisky Society» und begeistert mit einer erlesenen Auswahl an Whiskys und Cocktails. Ein gemütliches Café im ersten Stock lädt zudem zum Verweilen ein.