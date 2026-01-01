Bulgari Hotel Tokyo
Tokio
Beschreibung
Einleitung
Ein modernes Fitness mit einladendem Outdoor-Bereich bietet ideale Voraussetzungen für sportliche Aktivitäten. Der 25 m Swimmingpool eröffnet einen spektakulären Blick auf das endlose Häusermeer Tokios und lädt zum entspannten Verweilen ein. Der grosszügige, 1'000 m² grosse Spa-Bereich verwöhnt mit einer Vielzahl an Behandlungen, luxuriösen Spa Suiten, einem Schönheitssalon und einem exklusiven Coiffeur.
Lage
Das Hotel geniesst eine exklusive Lage, direkt gegenüber der Tokyo Station, die bequem über einen unterirdischen Verbindungsgang erreichbar ist. Der Kaiserpalast liegt nur einen kurzen Spaziergang entfernt, und das renommierte Ginza Viertel mit seinen erstklassigen Shoppingmöglichkeiten ist ebenfalls in wenigen Minuten zu erreichen. Die Flughäfen Narita und Haneda sind in etwa 90 bzw. 60 Minuten bequem erreichbar.
Angebot
Das «Il Ristorante – Niko Romito» bietet eine raffinierte Interpretation der italienischen Küche, kunstvoll kombiniert mit japanischer Finesse. Für Liebhaber der japanischen Kulinarik verspricht das «Sushi Hoseki» ein exklusives Sushi-Erlebnis, das höchste Qualität und meisterhafte Handwerkskunst vereint. In der «Bvlgari Bar», die sich in der obersten Etage befindet und über eine weitläufige Aussenterrasse verfügt, können Gäste bei exquisiten Cocktails den atemberaubenden Blick auf die Skyline Tokios in stilvollem Ambiente geniessen.
Zimmer
Die 98 luxuriösen Zimmer und Suiten liegen zwischen der 41. und 44. Etage des «Tokyo Midtown Yaesu Tower» und zeichnen sich durch ein elegantes und warmes Design aus, das italienischen Stil mit japanischer Ästhetik verbindet. Alle Zimmer verfügen über ein grosszügiges Badezimmer mit separater Badewanne und Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, einen Kaffee-/Teekocher, einen Safe sowie einen Föhn.
Superior (9): 51 m² grosse, helle Zimmer mit raumhoher Fensterfront und Stadtsicht.
Deluxe (46): mit 56 m² leicht grösser als die Superior Zimmer.
Superior (9): 51 m² grosse, helle Zimmer mit raumhoher Fensterfront und Stadtsicht.
Deluxe (46): mit 56 m² leicht grösser als die Superior Zimmer.
Preis auf Anfrage
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