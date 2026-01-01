Beschreibung

Einleitung Ein modernes Fitness mit einladendem Outdoor-Bereich bietet ideale Voraussetzungen für sportliche Aktivitäten. Der 25 m Swimmingpool eröffnet einen spektakulären Blick auf das endlose Häusermeer Tokios und lädt zum entspannten Verweilen ein. Der grosszügige, 1'000 m² grosse Spa-Bereich verwöhnt mit einer Vielzahl an Behandlungen, luxuriösen Spa Suiten, einem Schönheitssalon und einem exklusiven Coiffeur.

Lage Das Hotel geniesst eine exklusive Lage, direkt gegenüber der Tokyo Station, die bequem über einen unterirdischen Verbindungsgang erreichbar ist. Der Kaiserpalast liegt nur einen kurzen Spaziergang entfernt, und das renommierte Ginza Viertel mit seinen erstklassigen Shoppingmöglichkeiten ist ebenfalls in wenigen Minuten zu erreichen. Die Flughäfen Narita und Haneda sind in etwa 90 bzw. 60 Minuten bequem erreichbar.

Angebot Das «Il Ristorante – Niko Romito» bietet eine raffinierte Interpretation der italienischen Küche, kunstvoll kombiniert mit japanischer Finesse. Für Liebhaber der japanischen Kulinarik verspricht das «Sushi Hoseki» ein exklusives Sushi-Erlebnis, das höchste Qualität und meisterhafte Handwerkskunst vereint. In der «Bvlgari Bar», die sich in der obersten Etage befindet und über eine weitläufige Aussenterrasse verfügt, können Gäste bei exquisiten Cocktails den atemberaubenden Blick auf die Skyline Tokios in stilvollem Ambiente geniessen.