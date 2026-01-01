RAAS Devigarh
Udaipur
Beschreibung
Einleitung
Devigarh ist ein Fort aus dem 18. Jahrhundert, welches stilvoll in ein Palasthotel umgebaut wurde. Der Charme des Palastes wurde bei der Renovation beibehalten, die Innenausstattung und die Möbel in modernem Design eingefügt, was eine ganz spezielle Atmosphäre schafft. Vom Palast aus überblickt man das von Feldern und Hügeln umgebene Dorf Delwara. Die 39 luxuriösen Suiten sind 66 m² gross und mit viel Marmor ausgestattet.
Sie verfügen über ein Marmorbadezimmer, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe. Im Design-Restaurant werden sowohl indische als auch internationale Speisen serviert. Desweiteren bietet das Palasthotel einen Swimmingpool, Yoga- und Meditationsunterricht, ein Spa, Fitness Center, Jacuzzi, Billard und eine Bibliothek. Zudem können Velotouren, Kamelsafaris und Pferdereiten organisiert werden. Das Hotel liegt rund 30 km nordöstlich von Udaipur. Die Fahrzeit zur Stadt dauert rund eine Stunde, zum Flughafen etwa 45 Minuten. RAAS Devigarh ist eine tolle Adresse für Gäste, welche trendiges Design mögen.
Preis auf Anfrage
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