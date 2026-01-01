Taj Lake Palace
Udaipur
Beschreibung
Einleitung
Das romantischste Hotel Indiens liegt mitten auf dem Pichola See. Der 250 Jahre alte Palast wurde in seiner alten Pracht wiederhergestellt und präsentiert sich voller fürstlicher Details wie Marmorsäulen, reich verzierten Glasornamenten und Malereien. Keines der 83 Zimmer ist genau gleich. Die 33 Luxury Lake View Rooms verfügen über Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe. Die Suiten haben eine exklusive Ausstattung, teilweise mit Himmelbetten, Kronleuchter, Terrasse und Bad mit Jacuzzi.
In den drei Restaurants werden indische, asiatische und kontinentale Menüs serviert. Geniessen Sie eine Bootstour auf dem See, lassen Sie den Tag auf dem Pooldeck ausklingen oder nehmen Sie an einer Palastführung teil. Es stehen Ihnen zudem ein Spa und ein Fitnessraum zur Verfügung. Zum Flughafen sind es 26 km, bis zur Altstadt 2 km. Die Anfahrt erfolgt per Boot. Diese Unterkunft ist ein Erlebnis, welches man sich auch etwas kosten lässt. Erwarten Sie nicht den Luxus eines modernen Hotels, vielmehr zählt das nostalgische Ambiente.
Preis auf Anfrage
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