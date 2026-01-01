The Oberoi Udaivilas
Udaipur
Beschreibung
Einleitung
Entspannen Sie sich an einem der beiden Swimmingpools oder lassen Sie sich im luxuriösen Spa verwöhnen. Ausserdem stehen Ihnen Ayurveda Angebote, Sauna, Dampfbad, ein Fitness Center, ein Kosmetiksalon und Yoga Unterricht zur Auswahl.
Lage
Das Hotel befindet sich an traumhafter Lage, ca. 6 km vom Stadtzentrum entfernt, zum Flughafen eine knappe Fahrstunde. Die Anreise kann auch per hoteleigenem Schiff über den See erfolgen.
Angebot
Im «Udaimahal» dinieren Sie bei Kerzenlicht und geniessen indische Spezialitäten. Das im 30er Jahre Stil entworfene «Surayamahal» verwöhnt die Gäste mit einer Auswahl an mediterraner, westlicher und thailändischer Küche. Für Romantiker steht das «Chandni» Restaurant unter freiem Sternenhimmel bereit.
Zimmer
Die 87 Luxuszimmer sind in mehrere Kategorien unterteilt.
Premier Room (63): Die 56 m² grossen Zimmer verfügen über eine Privatterrasse und Marmorbad mit freistehender Wanne und Duschkabine, eine Sitzecke, Schreibtisch, Klimaanlage und Deckenventilator, Fernseher, iPod Station, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Nespressomaschine.
Premier Room with Semi Private Pool (19): Gleich gross wie Premier Room mit direktem Zugang zum gemeinsamen Swimmingpool und Sicht auf den See.
Premier Room (63): Die 56 m² grossen Zimmer verfügen über eine Privatterrasse und Marmorbad mit freistehender Wanne und Duschkabine, eine Sitzecke, Schreibtisch, Klimaanlage und Deckenventilator, Fernseher, iPod Station, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Nespressomaschine.
Premier Room with Semi Private Pool (19): Gleich gross wie Premier Room mit direktem Zugang zum gemeinsamen Swimmingpool und Sicht auf den See.
Preis auf Anfrage
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