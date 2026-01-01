Beschreibung

Einleitung Entspannen Sie sich an einem der beiden Swim­ming­pools oder lassen Sie sich im luxuriösen Spa verwöhnen. Ausserdem stehen Ihnen Ayurveda Ange­bote, Sauna, Dampfbad, ein Fitness Center, ein Kos­metik­salon und Yoga Unter­richt zur Aus­wahl.

Lage Das Hotel befindet sich an traumhafter Lage, ca. 6 km vom Stadtzentrum entfernt, zum Flughafen eine knappe Fahr­stunde. Die Anreise kann auch per hoteleigenem Schiff über den See erfolgen.

Angebot Im «Udaimahal» dinieren Sie bei Kerzen­licht und geniessen indische Speziali­täten. Das im 30er Jahre Stil entworfene «Suraya­mahal» verwöhnt die Gäste mit einer Auswahl an mediterraner, westlicher und thai­­­län­discher Küche. Für Romantiker steht das «Chandni» Res­tau­rant unter frei­em Sternenhimmel ­bereit.