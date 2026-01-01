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The Oberoi Udaivilas

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Udaipur

Ein weiteres Prachtstück der renommierten Oberoi Hotelkette, wo der Abschied vom Luxus und dem aufmerk­samen Service schwer fällt. Ein mehrfach mit inter­na­tionalen Bestnoten ausgezeichnetes Hotel.

Beschreibung

Einleitung
Entspannen Sie sich an einem der beiden Swim­ming­pools oder lassen Sie sich im luxuriösen Spa verwöhnen. Ausserdem stehen Ihnen Ayurveda Ange­bote, Sauna, Dampfbad, ein Fitness Center, ein Kos­metik­salon und Yoga Unter­richt zur Aus­wahl.
Lage
Das Hotel befindet sich an traumhafter Lage, ca. 6 km vom Stadtzentrum entfernt, zum Flughafen eine knappe Fahr­stunde. Die Anreise kann auch per hoteleigenem Schiff über den See erfolgen.
Angebot
Im «Udaimahal» dinieren Sie bei Kerzen­licht und geniessen indische Speziali­täten. Das im 30er Jahre Stil entworfene «Suraya­mahal» verwöhnt die Gäste mit einer Auswahl an mediterraner, westlicher und thai­­­län­discher Küche. Für Romantiker steht das «Chandni» Res­tau­rant unter frei­em Sternenhimmel ­bereit.
Zimmer
Die 87 Luxuszim­mer sind in mehrere Kategorien unterteilt.
Premier Room (63): Die 56 m² grossen Zim­mer verfügen über eine Privat­­terrasse und Mar­morbad mit freistehender Wanne und Dusch­kabine, eine Sitzecke, Schreib­­­tisch, Klima­­an­lage und Decken­­ven­tilator, Fern­seher, iPod Sta­tion, Telefon, gratis Inter­net­­zu­gang, Minibar und Nespresso­maschine.
Premier Room with Semi Private Pool (19): Gleich gross wie Premier Room mit direktem Zugang zum gemeinsamen Swimming­pool und Sicht auf den See.
Preis auf Anfrage

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