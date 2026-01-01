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Udaipur

Beschreibung

Einleitung

Dieses Erstklasshotel liegt am Ufer des Pichola Sees. Es ist umgeben von üppiger Vegetation und Teil des Gesamt­kom­plexes der Oberoi Gruppe mit den Udai­vilas. Die 141 elegant eingerichteten Zimmer bieten dem Gast ein entspanntes Ambiente. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Klima­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zu­gang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn. Die Deluxe Zim­mer unterscheiden sich durch die Lage mit Garten- oder Pool­sicht.

Das «Aravalli» Restaurant bietet indische Küche und inter­­nationale Spezialitäten, die Bar serviert bis in die späten Abend­stunden Drinks und Snacks. Eine grosse Gartenanlage mit Swim­ming­pool, ein Fit­ness­raum, Spa, Yoga, Badminton, Kos­me­tik­salon sowie ein kleiner Wildpark nebenan stehen den Gästen zur Verfügung. In 10 Mi­­nuten per Schiff oder Auto erreichen Sie die Altstadt von Udaipur, in rund einer Stunde den Flughafen. Hier erhält der Gast eine gute Leistung zu verhältnismässig fairen Preisen.

Preis auf Anfrage

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