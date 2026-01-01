Trident
Udaipur
Beschreibung
Einleitung
Dieses Erstklasshotel liegt am Ufer des Pichola Sees. Es ist umgeben von üppiger Vegetation und Teil des Gesamtkomplexes der Oberoi Gruppe mit den Udaivilas. Die 141 elegant eingerichteten Zimmer bieten dem Gast ein entspanntes Ambiente. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn. Die Deluxe Zimmer unterscheiden sich durch die Lage mit Garten- oder Poolsicht.
Das «Aravalli» Restaurant bietet indische Küche und internationale Spezialitäten, die Bar serviert bis in die späten Abendstunden Drinks und Snacks. Eine grosse Gartenanlage mit Swimmingpool, ein Fitnessraum, Spa, Yoga, Badminton, Kosmetiksalon sowie ein kleiner Wildpark nebenan stehen den Gästen zur Verfügung. In 10 Minuten per Schiff oder Auto erreichen Sie die Altstadt von Udaipur, in rund einer Stunde den Flughafen. Hier erhält der Gast eine gute Leistung zu verhältnismässig fairen Preisen.
Preis auf Anfrage
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