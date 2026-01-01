The Leela Palace
Udaipur
Beschreibung
Einleitung
Das Luxushotel liegt romantisch direkt an den Ufern des Pichola Sees mit Blick über den See, die Aravalli Hügel und den Stadtpalast Udaipurs. Der Pracht alter Königshäuser nachempfunden, widerspiegelt es die typische Palastarchitektur Rajasthans. Die 80 Zimmer sind mindestens 54 m² gross und luxuriös aber auch mit traditionellen Stilelementen eingerichtet. Zur Ausstattung gehören ein Bad mit separater Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Internetzugang, Minibar und Safe.
Sie haben die Wahl aus Zimmern mit oder ohne Balkon. In den beiden Restaurants werden indische und internationale Gerichte angeboten. Die Bar erinnert an eine gemütliche Bibliothek mit Cheminée, Kunst und Büchern. Das Freizeitangebot reicht von Spa, Swimmingpool, Dampfbäder, Jacuzzi, Fitnesscenter, Yoga, Citybikes bis hin zu Kochkursen und traditionellen Vorführungen. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund 45 Minuten. Diesem Hotel ist es auf eindrückliche Weise gelungen, die Pracht der Königspaläste des alten Indiens mit dem Komfort eines modernen Luxushotels zu vereinen.
Preis auf Anfrage
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