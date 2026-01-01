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The Leela Palace

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Udaipur

Beschreibung

Einleitung

Das Luxushotel liegt romantisch direkt an den Ufern des Pichola Sees mit Blick über den See, die Aravalli Hügel und den Stadt­palast Udaipurs. Der Pracht alter Königs­häuser nach­empfunden, widerspiegelt es die typische Palastarchitektur Rajasthans. Die 80 Zimmer sind mindestens 54 m² gross und luxuriös aber auch mit traditionellen Stil­ele­menten eingerichtet. Zur Ausstattung gehören ein Bad mit separater Dusche, Klima­anlage, Fern­seher, Internetzugang, Mini­bar und Safe.

Sie haben die Wahl aus Zimmern mit oder ohne Balkon. In den beiden Restau­rants werden indische und internationale Gerichte angeboten. Die Bar erinnert an eine gemütliche Bibliothek mit Cheminée, Kunst und Büchern. Das Freizeit­angebot reicht von Spa, Swim­ming­pool, Dampf­bäder, Jacuzzi, Fitness­center, Yoga, City­bikes bis hin zu Koch­kursen und traditionellen Vor­führungen. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund 45 Mi­nu­ten. Diesem Hotel ist es auf eindrückliche Weise gelungen, die Pracht der Königs­pa­läste des alten Indiens mit dem Komfort eines modernen Luxushotels zu vereinen.

Preis auf Anfrage

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