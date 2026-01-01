Eighth Bastion
Kochi
Beschreibung
Einleitung
Im Innenhof befindet sich der Swimmingpool, gratis Veloverleih, auf Wunsch können Yoga- und Meditationslektionen angeboten werden.
Lage
Im Zentrum von Fort Kochi, ganz in der Nähe des holländischen Friedhofes. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund eine Stunde.
Angebot
Schönes Restaurant, in welchem holländische und indische Spezialitäten serviert werden.
Zimmer
Die 19 modernen und komfortablen Zimmer sind alle individuell in einem schlichten Design gestaltet. Kein Zimmer ist gleich gross wie das andere. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn sowie einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet. Zum bewährten Konzept der CGH Earth Gruppe gehört auch, dass die Zimmer keinen Fernseher haben.
Preis auf Anfrage
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