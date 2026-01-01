Im Innenhof befindet sich der Swim­mingpool, gratis Veloverleih, auf Wunsch können Yoga- und Meditationslektionen angeboten werden.

Im Zentrum von Fort Kochi, ganz in der Nähe des holländischen Friedhofes. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund eine Stunde.

Die 19 modernen und komfortablen Zimmer sind alle individuell in einem schlichten Design ge­stal­tet. Kein Zimmer ist gleich gross wie das andere. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Föhn sowie einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet. Zum bewährten Konzept der CGH Earth Gruppe ge­hört auch, dass die Zimmer keinen Fern­seher haben.