Nattika Beach Ayurveda Resort
Kochi
Beschreibung
Einleitung
Das Ayurveda-Team besteht aus 7 erfahrenen Ayurveda-Ärzten und 51 Therapeuten. Insgesamt gibt es 16 Behandlungszimmer, zwei Dampfbäder und 3 Ärztezimmer. Zudem verfügt das Hotel über eine hauseigene Ayurveda-Apotheke. Nach einer Ayurveda Massage oder Yogalektion können Sie tagsüber am Strand oder am schönen Pool mit Jacuzzi entspannen. Lounge mit Meerblick, Tennisplatz und Bibliothek. Kajaks und Fahrräder stehen zur Verfügung. Gratis Internetzugang an der Rezeption und in der Lounge.
Lage
Das Resort befindet sich am kilometerlangen Sandstrand von Nattika, 67 km nördlich von Kochi. Die Fahrt zum Flughafen in Kochi dauert ca. 1½ Stunden.
Angebot
Das vegetarische Ayurveda-Restaurant «Vapika» verwöhnt Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Südindien. In der Küche wird viel Wert darauf gelegt, tagesfrische Produkte aus der ländlichen Umgebung zu verwenden. Der Speiseplan wird individuell auf Sie abgestimmt. Nicht-vegetarische Gerichte sind auf Anfrage und gegen Zuschlag erhältlich, diese stehen jedoch nicht im Einklang mit Ihrem persönlichen Behandlungsplan. Ganz nach den ayurvedischen Prinzipien wird kein Alkohol ausgeschenkt.
Zimmer
Die 52 Villen stehen in der tropischen Gartenanlage, die gesäumt ist von unzähligen Kokosnusspalmen. Alle Villen sind mit traditionellen lokalen Stilelementen dekoriert und haben eine grosszügige Terrasse mit Liegestühlen, wo man sich nach einer Ayurveda-Behandlung herrlich entspannen kann. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, Fernseher, Kühlschrank, Wasserkocher, Safe und Föhn.
Twin Villa: Die 36 m² grossen Zimmer sind in Doppelbungalows untergebracht.
Deluxe Twin Villa: Haben die gleiche Ausstattung wie die Twin Villen, sind mit 39 m² jedoch etwas grösser.
Deluxe Villa: Freistehende Villen mit 42 m² Wohnfläche.
Superior Deluxe Villa: Die freistehenden Villen liegen in erster Reihe zum Meer. Sie sind mit 65 m² Grösse etwas geräumiger und haben einen separaten Ankleidebereich und ein grosses offenes Badezimmer.
Twin Villa: Die 36 m² grossen Zimmer sind in Doppelbungalows untergebracht.
Deluxe Twin Villa: Haben die gleiche Ausstattung wie die Twin Villen, sind mit 39 m² jedoch etwas grösser.
Deluxe Villa: Freistehende Villen mit 42 m² Wohnfläche.
Superior Deluxe Villa: Die freistehenden Villen liegen in erster Reihe zum Meer. Sie sind mit 65 m² Grösse etwas geräumiger und haben einen separaten Ankleidebereich und ein grosses offenes Badezimmer.
Preis auf Anfrage
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