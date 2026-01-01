Beschreibung

Einleitung Das Ayurveda-Team besteht aus 7 erfahrenen Ayurveda-Ärzten und 51 Therapeuten. Ins­ge­samt gibt es 16 Behandlungszimmer, zwei Dampf­bäder und 3 Ärztezimmer. Zudem verfügt das Hotel über eine hauseigene Ayurveda-Apotheke. Nach einer Ayurveda Massage oder Yogalektion können Sie tagsüber am Strand oder am schönen Pool mit Jacuzzi entspannen. Lounge mit Meerblick, Tennisplatz und Bibliothek. Kajaks und Fahr­räder stehen zur Verfügung. Gratis Internetzugang an der Rezeption und in der Lounge.

Lage Das Resort befindet sich am kilometerlangen Sand­strand von Nattika, 67 km nördlich von Kochi. Die Fahrt zum Flug­hafen in Kochi dauert ca. 1½ Stunden.

Angebot Das vegetarische Ayurveda-Restaurant «Vapika» verwöhnt Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Südindien. In der Küche wird viel Wert darauf gelegt, tagesfrische Produkte aus der ländlichen Umgebung zu verwenden. Der Speiseplan wird individuell auf Sie abgestimmt. Nicht-vegetarische Gerichte sind auf Anfrage und gegen Zuschlag erhältlich, diese stehen jedoch nicht im Einklang mit Ihrem persönlichen Behandlungsplan. Ganz nach den ayurvedischen Prinzipien wird kein Alkohol ausgeschenkt.