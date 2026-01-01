Brunton Boatyard
Kochi
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Veloverleih, Ayurveda Center mit Auswahl an Behandlungen, Bootsfahrten, Kochdemonstrationen und Yoga.
Lage
Im Herzen von Fort Kochi direkt am Arabischen Meer, etwa eine Fahrstunde zum Flughafen. Unmittelbar beim Hotel schaufeln die imposanten chinesischen Fischernetze für den nahen Markt frische Fische und Meeresfrüchte aus dem Wasser. Alle Sehenswürdigkeiten sind nur einen Katzensprung entfernt. Vom nahen Schiffsverkehr ist gelegentlich Lärm zu hören.
Angebot
Im «History» werden abends traditionelle Gerichte aller einstmals in Kochi anwesenden Mächte und Händler angeboten (portugiesisch, niederländisch, englisch, arabisch, jüdisch und natürlich indisch). Ebenfalls abends öffnet der romantische «Terrace Grill» im zweiten Stock mit Hafensicht; hier werden feine Fischgerichte und Meeresfrüchte zubereitet. «Armoury Coffeeshop & Bar» für Snacks und Drinks und eine «Tea Lounge».
Zimmer
Die 22 Zimmer und Suiten sind antik gestaltet. Alle Zimmer haben Blick auf das Arabische Meer; so lässt sich der Schiffsverkehr vom eigenen Zimmer aus gut beobachten.
Sea Facing Room (18): Die grossen Zimmer mit Balkon sind mit einem hohen Holzbett, Schrank, alles in dunklem Holz, ausgestattet. Die geräumigen Badezimmer haben eine Badewanne und eine separate Duschkabine. Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Minibar, Safe und Föhn.
Sea Facing Deluxe Suite (4): Diese sehr grossen Suiten sind mit vielen geschmackvollen Kolonialstil-Details versehen und verfügen über einen separaten Wohn- und Schlafbereich.
Sea Facing Room (18): Die grossen Zimmer mit Balkon sind mit einem hohen Holzbett, Schrank, alles in dunklem Holz, ausgestattet. Die geräumigen Badezimmer haben eine Badewanne und eine separate Duschkabine. Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Minibar, Safe und Föhn.
Sea Facing Deluxe Suite (4): Diese sehr grossen Suiten sind mit vielen geschmackvollen Kolonialstil-Details versehen und verfügen über einen separaten Wohn- und Schlafbereich.
Preis auf Anfrage
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