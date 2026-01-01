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Brunton Boatyard

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Kochi

Ein Hotel mit un­glaublich viel Atmo­sphäre. Das Boutique Hotel par excel­lence mit einer grossen Portion Ge­­schich­­te. An attrak­tiver Lage, ideal um Fort Kochi zu erkunden.

Beschreibung

Einleitung
Swimming­­pool, Velo­­verleih, Ayurveda Center mit Aus­wahl an Behandlungen, Boots­fahrten, Koch­de­mon­­stra­tionen und Yoga.
Lage
Im Herzen von Fort Kochi direkt am Arabischen Meer, etwa eine Fahrstunde zum Flughafen. Unmittelbar beim Hotel schaufeln die imposanten chinesischen Fischer­netze für den nahen Markt frische Fische und Meeresfrüchte aus dem Was­ser. Alle Sehens­würdig­keiten sind nur einen Katzen­sprung entfernt. Vom nahen Schiffsverkehr ist gelegentlich Lärm zu hören.
Angebot
Im «History» werden abends traditio­nelle Gerichte aller einstmals in Kochi anwesenden Mächte und Händler angeboten (portugiesisch, nieder­ländisch, englisch, arabisch, jüdisch und natürlich indisch). Eben­falls abends öffnet der romantische «Terrace Grill» im zweiten Stock mit Hafen­sicht; hier werden feine Fischgerichte und Meeresfrüchte zubereitet. «Armoury Coffee­shop & Bar» für Snacks und Drinks und eine «Tea Lounge».
Zimmer
Die 22 Zim­mer und Suiten sind antik gestaltet. Alle Zimmer ha­­ben Blick auf das Arabische Meer; so lässt sich der Schiffs­verkehr vom eigenen Zimmer aus gut beo­­ba­chten.
Sea Facing Room (18): Die grossen Zim­mer mit Balkon sind mit einem hohen Holz­bett, Schrank, alles in dunklem Holz, ausgestattet. Die geräumigen Bade­­zimmer haben eine Badewanne und eine separate Dusch­kabine. Klima­anlage, Fern­seher, Tele­fon, Mini­bar, Safe und Föhn.
Sea Facing Deluxe Suite (4): Diese sehr grossen Suiten sind mit vielen geschmackvollen Ko­lo­nial­stil-Details versehen und ver­fügen über einen separaten Wohn- und Schlaf­­bereich.
Preis auf Anfrage

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