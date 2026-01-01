Beschreibung

Einleitung Swimming­­pool, Velo­­verleih, Ayurveda Center mit Aus­wahl an Behandlungen, Boots­fahrten, Koch­de­mon­­stra­tionen und Yoga.

Lage Im Herzen von Fort Kochi direkt am Arabischen Meer, etwa eine Fahrstunde zum Flughafen. Unmittelbar beim Hotel schaufeln die imposanten chinesischen Fischer­netze für den nahen Markt frische Fische und Meeresfrüchte aus dem Was­ser. Alle Sehens­würdig­keiten sind nur einen Katzen­sprung entfernt. Vom nahen Schiffsverkehr ist gelegentlich Lärm zu hören.

Angebot Im «History» werden abends traditio­nelle Gerichte aller einstmals in Kochi anwesenden Mächte und Händler angeboten (portugiesisch, nieder­ländisch, englisch, arabisch, jüdisch und natürlich indisch). Eben­falls abends öffnet der romantische «Terrace Grill» im zweiten Stock mit Hafen­sicht; hier werden feine Fischgerichte und Meeresfrüchte zubereitet. «Armoury Coffee­shop & Bar» für Snacks und Drinks und eine «Tea Lounge».