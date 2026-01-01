In einer Fussgängerzone in Kochis historischem Stadtteil Mattancherry gelegen. Einige Sehenswürdigkeiten befinden sich in Gehdistanz. Fort Kochi und viele weitere Attraktionen liegen im Umkreis von 10 bis 20 Fahrminuten. Den internationalen Flughafen von Kochi erreichen Sie in ungefähr 1½ Stunden.

Die 5 geschmackvoll eingerichteten und von unterschiedlichen Künstlern gestalteten Zimmer verkörpern zeitlose Kunst und Eleganz. Jede «Gallery», wie die Zimmer vom Hotel liebevoll genannt werden, verleiht ein einzigartiges Ambiente. Sie sind alle ausgestattet mit Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, gratis Internet­zu­­gang, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher und Safe.

Gallery 1-3: 68 bis 75 m² Wohnfläche und befinden sich im Hauptgebäude.

Gallery 4-5: die gemütlichen Zimmer sind 57 m² gross und befinden sich in einem kleinen Nebengebäude, welches man in ein paar Schritten durch den Innenhof erreicht.