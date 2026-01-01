Forte Kochi
Kochi
Beschreibung
Einleitung
Ein kleiner Swimmingpool, eine gemütliche Lounge und der Innenhof laden zum Verweilen ein.
Lage
In der Altstadt von Fort Kochi in Gehdistanz zu den Sehenswürdigkeiten; rund eine Fahrstunde zum Flughafen.
Angebot
Im Restaurant werden Menüs aus Kerala, anderen Regionen Indiens und Europa sowie Seafood serviert.
Zimmer
Die 27 gemütlichen Zimmer widerspiegeln die wechselhafte Vergangenheit Kochis mit portugiesischen, britischen und holländischen Einflüssen. Böden mit bunten Fliesen, getönte Scheiben und dazu passendes Mobiliar geben den Zimmern einen speziellen, geschichtsträchtigen Charme. Jedes Zimmer wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Classic (11): Zum Innenhof/Pool gerichtete Zimmer (20 m²).
Imperial (15): Grössere Zimmer mit schönem Bad (28 m²).
Classic (11): Zum Innenhof/Pool gerichtete Zimmer (20 m²).
Imperial (15): Grössere Zimmer mit schönem Bad (28 m²).
Preis auf Anfrage
Loading map...