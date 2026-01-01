Beschreibung

Einleitung Ein kleiner Swimmingpool, eine ge­müt­liche Lounge und der Innenhof laden zum Verweilen ein.

Lage In der Altstadt von Fort Kochi in Gehdistanz zu den Sehens­würdigkeiten; rund eine Fahrstunde zum Flughafen.

Angebot Im Restaurant werden Menüs aus Kerala, anderen Regionen Indiens und Europa sowie Seafood serviert.