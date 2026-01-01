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Forte Kochi

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Kochi

Ein geschichtsträchtiges, kleines, feines Boutique-Hotel im Mittelklassesegment. Es hat eine tolle Lage und passt ausgezeichnet in dieses historische Viertel.

Beschreibung

Einleitung
Ein kleiner Swimmingpool, eine ge­müt­liche Lounge und der Innenhof laden zum Verweilen ein.
Lage
In der Altstadt von Fort Kochi in Gehdistanz zu den Sehens­würdigkeiten; rund eine Fahrstunde zum Flughafen.
Angebot
Im Restaurant werden Menüs aus Kerala, anderen Regionen Indiens und Europa sowie Seafood serviert.
Zimmer
Die 27 gemütlichen Zimmer widerspiegeln die wechselhafte Vergangen­heit Kochis mit portugiesischen, britischen und holländischen Einflüssen. Böden mit bunten Fliesen, getönte Scheiben und dazu passendes Mobiliar geben den Zimmern einen speziellen, geschichts­trächtigen Charme. Jedes Zimmer wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internet­zugang, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Classic (11): Zum Innenhof/Pool gerichtete Zimmer (20 m²).
Imperial (15): Grössere Zimmer mit schönem Bad (28 m²).
Preis auf Anfrage

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