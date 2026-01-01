Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Sportreisen

Wünschen Sie eine persönliche Reiseberatung unserer Sportreisen-Spezialisten? Dann besuchen Sie uns in unserem Reisebüro. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Adresse:
Knecht Reisen AG
Schaffhauserstrasse 130
8302 Kloten

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag
09:00 - 12:00 Uhr 
13:00 - 17:00 Uhr 

Samstag
auf Terminvereinbarung

Sportreisen

E-Mail:
fussball@knecht-reisen.ch

Golfreisen

E-Mail:

golf@knecht-reisen.ch

Sportreisen

Telefonnummer: 
+41 44 800 77 65

Golfreisen

Telefonnummer: 

+41 44 800 77 64

 

Standort

Loading map...

Unser Spezialisten-Team Sportreisen
Marco Bolli
Senior Product Manager
+41 44 800 77 65
Marco Nuzzo
Product Manager
+41 44 800 77 64
Sina Krähenmann
Reisespezialistin
+41 44 800 77 65
Sandra Grava
Reisespezialistin
+41 44 800 77 64
Joél Balmer
Junior Product Manager
+41 44 800 77 65

Das könnte Sie auch interessieren