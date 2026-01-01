Knecht Reisegruppe Gütesiegel
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Reisebüro Basel, Glur Reisen

Wünschen Sie eine persönliche Reiseberatung unserer Spezialisten? Dann besuchen Sie uns in unserem Reisebüro. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen. Eine persönliche Reiseberatung im Büro ist auf eine vorgängige Terminvereinbarung möglich.

Adresse:
Glur Reisen
c/o Knecht Reisen AG
Spalenring 111
4009 Basel

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 
09:00 Uhr - 17:30 Uhr

Samstag
auf Terminvereinbarung

E-Mail:
reisen@glur.ch

Telefonnummer:
+41 61 205 94 94

Standort

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Unser Spezialisten-Team Basel-Glur-Reisen
Frank Barth
Product Manager
+41 61 205 94 84
André Kathriner
Reisespezialist
+41 61 205 94 83
Giuseppina Parini
Reisespezialistin
+41 61 205 94 94
Claudia Crugno
Reisespezialistin
+41 61 205 94 94
Sabine Grauwiler
Reisespezialistin
+41 61 205 94 94
Jacqueline Vidali
Reisespezialistin
+41 61 205 94 81
Chantal Güdel
Reisespezialistin
+41 61 205 94 92
Nathalie Vincent
Reisespezialistin
+41 61 205 94 86
Denise Röse
Reisespezialistin
+41 61 205 94 88

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