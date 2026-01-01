Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reisebüro Rapperswil, Kuster Reisen

Wünschen Sie eine persönliche Reiseberatung unserer Spezialisten? Dann besuchen Sie uns in unserem Reisebüro. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Adresse:
Kuster Reisen AG
Am Cityplatz
Rathausstrasse 12
8640 Rapperswil

Öffnungszeiten:
Privatreisen:
Montag - Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Samstag auf Vereinbarung

Geschäftsreisen:
Montag - Freitag
08:00 Uhr - 18:00 Uhr

E-Mail:
rapperswil@knecht-reisen.ch

 

Website:
kuster-reisen.ch

Telefonnummer:
Geschäftsreisen: +41 55 220 52 30
Reisebüro: +41 55 220 52 20

Standort

Loading map...

Unser Spezialisten-Team Rapperswil
Ralf Dörig
Geschäftsführer
+41 55 220 52 30
Ramona Rossi
Filialleiterin
+41 55 220 52 20
Raoul Gentile
Reisespezialist
+41 55 220 52 30
Doris Kuster
Reisespezialistin
+41 55 220 52 30
Barbara Schiesser
Reisespezialistin
+41 55 220 52 20

Das könnte Sie auch interessieren