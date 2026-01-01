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Reisebüro Rheinfelden

Wünschen Sie eine persönliche Reiseberatung unserer Spezialisten? Dann besuchen Sie uns in unserem Reisebüro. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Adresse:
knecht reisen ag
Marktgasse 61
4310 Rheinfelden

Öffnungszeiten: 
Montag
Geschlossen

Dienstag - Freitag
09:00 - 17:00 Uhr

Samstag
10:00 - 14:00 Uhr

E-Mail:
rheinfelden@knecht-reisen.ch

Telefonnummer:
+41 61 831 55 43

Standort

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Unser Spezialisten-Team Rheinfelden
Martina Schneider
Filialleiterin
+41 62 865 67 11
Daniela Meier-Michel
Reisespezialistin
+41 62 865 67 14
Cornelia Bana
Reisespezialistin
+41 62 834 71 69
Yasmin Schwald
Reisespezialistin
+41 62 865 67 17
Janina Hofer
Reisespezialistin in Ausbildung
+41 62 834 71 68
Markus Arnold
Freelancer
+41 79 667 90 60

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