Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reisebüro Luzern

Wünschen Sie eine persönliche Reiseberatung unserer Spezialisten? Dann besuchen Sie uns in unserem Reisebüro. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Adresse:
knecht reisen ag
Alpenstrasse 1
6004 Luzern

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag
09:00 - 18:00 Uhr

Samstag
09:00 – 13:00 Uhr

E-Mail:
luzern@knecht-reisen.ch

Telefonnummer: 
+41 41 418 82 70

Standort

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Unser Spezialisten-Team Luzern
Patrick Meyer
Filialleiter
+41 41 418 82 71
Nadja Bichsel-Pohlreich
Reisespezialistin
+41 41 418 82 70
Silvia Hodel
Reisespezialistin
+41 41 418 82 74
Caroline Leuenberger
Reisespezialistin
+41 41 418 82 73
Nadin Perren
Reisespezialistin
+41 41 418 82 77
Monika Suter
Reisespezialistin
Cindy Schärli
Reisespezialistin in Ausbildung
+41 41 418 82 72

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