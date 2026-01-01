Reisebüro Luzern
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 – 13:00 Uhr
E-Mail:
luzern@knecht-reisen.ch
Telefonnummer:
+41 41 418 82 70
Standort
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Unser Spezialisten-Team Luzern
Patrick Meyer
Filialleiter
+41 41 418 82 71
Nadja Bichsel-Pohlreich
Reisespezialistin
+41 41 418 82 70
Silvia Hodel
Reisespezialistin
+41 41 418 82 74
Caroline Leuenberger
Reisespezialistin
+41 41 418 82 73
Nadin Perren
Reisespezialistin
+41 41 418 82 77
Monika Suter
Reisespezialistin
Cindy Schärli
Reisespezialistin in Ausbildung
+41 41 418 82 72