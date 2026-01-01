Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reisebüro Frick

Wünschen Sie eine persönliche Reiseberatung unserer Spezialisten? Dann besuchen Sie uns in unserem Reisebüro. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Adresse:
knecht reisen ag
Hauptstrasse 45
5070 Frick

Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch - Freitag
09:00-12:30 Uhr
13:30-16:00 Uhr

Dienstag
09:00-12:30 Uhr
Nachmittag geschlossen

Samstag
09:00-12:00 Uhr

E-Mail:
frick@knecht-reisen.ch

Telefonnummer: 
+41 62 865 67 10

Standort

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Unser Spezialisten-Team Frick
Martina Schneider
Filialleiterin
+41 62 865 67 11
Martina Kamber
Stv. Filialleiterin
+41 62 865 67 15
Daniela Meier-Michel
Reisespezialistin
+41 62 865 67 14
Lea Beier
Reisespezialistin
+41 62 865 67 13
Yasmin Schwald
Reisespezialistin
+41 62 865 67 17
Céline Schenk
Reisespezialistin
+41 62 865 67 18
Melanie Jeggli
Reisespezialistin
+41 62 865 67 12
Mara Heuberger
Reisespezialistin in Ausbildung
+41 62 865 67 10
Melanie Friedli
Freelancerin
Patrizia Zürcher
Freelancerin

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