Reisebüro Frick
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch - Freitag
09:00-12:30 Uhr
13:30-16:00 Uhr
Dienstag
09:00-12:30 Uhr
Nachmittag geschlossen
Samstag
09:00-12:00 Uhr
E-Mail:
frick@knecht-reisen.ch
Telefonnummer:
+41 62 865 67 10
Standort
Loading map...
Unser Spezialisten-Team Frick
Martina Schneider
Filialleiterin
+41 62 865 67 11
Martina Kamber
Stv. Filialleiterin
+41 62 865 67 15
Daniela Meier-Michel
Reisespezialistin
+41 62 865 67 14
Lea Beier
Reisespezialistin
+41 62 865 67 13
Yasmin Schwald
Reisespezialistin
+41 62 865 67 17
Céline Schenk
Reisespezialistin
+41 62 865 67 18
Melanie Jeggli
Reisespezialistin
+41 62 865 67 12
Mara Heuberger
Reisespezialistin in Ausbildung
+41 62 865 67 10
Melanie Friedli
Freelancerin
Patrizia Zürcher
Freelancerin