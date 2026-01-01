Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reisebüro Kloten

Wünschen Sie eine persönliche Reiseberatung unserer Spezialisten? Dann besuchen Sie uns in unserem Reisebüro. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Adresse:
knecht reisen ag
Schaffhauserstrasse 130
8302 Kloten

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag
09:00 - 17:00 Uhr

Samstag
09:00 - 13:00 Uhr

E-Mail:
kloten@knecht-reisen.ch

Telefonnummer: 
+41 44 800 77 66

Standort

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Unser Spezialisten-Team Kloten
Cécilia Melanie Sager
Filialleiterin
+41 44 800 80 71
Tina Kraft
Stv. Filialleiterin
+41 44 800 80 77
Nina Heider
Senior Travel Consultant
+41 44 800 77 61
Roman Susta
Reisespezialist
+41 44 800 80 73
Mia Muntwyler
Reisespezialistin in Ausbildung
+41 44 800 77 66
Corina Bortolas
Freelancerin

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