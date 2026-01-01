Reisebüro Kloten
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
09:00 - 17:00 Uhr
Samstag
09:00 - 13:00 Uhr
E-Mail:
kloten@knecht-reisen.ch
Telefonnummer:
+41 44 800 77 66
Standort
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Unser Spezialisten-Team Kloten
Cécilia Melanie Sager
Filialleiterin
+41 44 800 80 71
Tina Kraft
Stv. Filialleiterin
+41 44 800 80 77
Nina Heider
Senior Travel Consultant
+41 44 800 77 61
Roman Susta
Reisespezialist
+41 44 800 80 73
Mia Muntwyler
Reisespezialistin in Ausbildung
+41 44 800 77 66
Corina Bortolas
Freelancerin