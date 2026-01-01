Reisebüro Gelterkinden
Adresse:
knecht reisen ag
Ochsengasse 1
4460 Gelterkinden
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch - Freitag
09:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag
geschlossen
Samstag
auf Terminvereinbarung
Telefonnummer:
+41 61 981 34 44
Standort
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Unser Spezialisten-Team Gelterkinden
Martina Schneider
Filialleiterin
+41 62 865 67 11
Sina Brunner
Stv. Filialleiterin
+41 61 981 34 54
Evi Sutter
Reisespezialistin
+41 61 981 35 21
Cornelia Bana
Reisespezialistin
+41 62 834 71 69
Lea Beier
Reisespezialistin
+41 62 865 67 13
Janina Hofer
Reisespezialistin in Ausbildung
+41 62 834 71 68
Sandra Joller
Freelancerin