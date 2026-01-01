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Reisebüro Gelterkinden

Wünschen Sie eine persönliche Reiseberatung unserer Spezialisten? Dann besuchen Sie uns in unserem Reisebüro. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Adresse:
knecht reisen ag
Ochsengasse 1
4460 Gelterkinden

Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch - Freitag
09:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 16:00 Uhr

Dienstag
geschlossen

Samstag
auf Terminvereinbarung

E-Mail:
gelterkinden@knecht-reisen.ch

Telefonnummer: 
+41 61 981 34 44

Standort

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Unser Spezialisten-Team Gelterkinden
Martina Schneider
Filialleiterin
+41 62 865 67 11
Sina Brunner
Stv. Filialleiterin
+41 61 981 34 54
Evi Sutter
Reisespezialistin
+41 61 981 35 21
Cornelia Bana
Reisespezialistin
+41 62 834 71 69
Lea Beier
Reisespezialistin
+41 62 865 67 13
Janina Hofer
Reisespezialistin in Ausbildung
+41 62 834 71 68
Sandra Joller
Freelancerin

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