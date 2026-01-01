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Reisebüro Aarau

Wünschen Sie eine persönliche Reiseberatung unserer Spezialisten? Dann besuchen Sie uns in unserem Reisebüro. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Adresse:
knecht reisen ag
Vordere Vorstadt 27
5000 Aarau

 

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag
09:00 Uhr - 18:00 Uhr

Samstag
10:00 Uhr - 14:00 Uhr

 

E-Mail:
aarau@knecht-reisen.ch

Telefonnummer: 
+41 62 834 02 50

Standort

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Unser Spezialisten-Team Aarau
Corina Tschümperlin
Filialleiterin
+41 62 834 02 52
Isabel Hartmann
Stv. Filialleiterin
+41 62 834 02 53
Brigitte Rohner
Reisespezialistin
+41 62 834 02 56
Anna Müller
Reisespezialistin in Ausbildung
+41 72 834 02 57
Melanie Roksandic
Reisespezialistin in Ausbildung
+41 62 834 02 55

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