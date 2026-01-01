Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reisebüro Basel

Wünschen Sie eine persönliche Reiseberatung unserer Spezialisten? Dann besuchen Sie uns in unserem Reisebüro. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Adresse
Knecht Reisen AG
Aeschengraben 6
4010 Basel

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag
09:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr

Samstag
auf Terminvereinbarung

 

 

E-Mail:
basel@knecht-reisen.ch

Telefonnummer:
+41 61 272 67 50

Standort

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Unser Spezialisten-Team Basel
Chantal Gysin
Filialleiterin
+41 61 272 37 37
Katya Kouyos
Reisespezialistin
+41 61 422 06 46
Yvonne van den Bos
Reisespezialistin
+41 61 833 03 90
Christian Cuérel
Freelancer
+41 79 413 96 83
Philippe Oehler
Freelancer
+41 79 689 55 22
Martin Künzi
Freelancer
+41 79 455 13 69
Beatrice Cuérel
Freelancerin
+41 61 272 69 76
Laura Hirt
Freelancerin
+41 78 944 68 65
Karin Stirnimann
Freelancerin

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