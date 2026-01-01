Reisebüro Basel
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
09:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Samstag
auf Terminvereinbarung
E-Mail:
basel@knecht-reisen.ch
Telefonnummer:
+41 61 272 67 50
Standort
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Unser Spezialisten-Team Basel
Chantal Gysin
Filialleiterin
+41 61 272 37 37
Katya Kouyos
Reisespezialistin
+41 61 422 06 46
Yvonne van den Bos
Reisespezialistin
+41 61 833 03 90
Christian Cuérel
Freelancer
+41 79 413 96 83
Philippe Oehler
Freelancer
+41 79 689 55 22
Martin Künzi
Freelancer
+41 79 455 13 69
Beatrice Cuérel
Freelancerin
+41 61 272 69 76
Laura Hirt
Freelancerin
+41 78 944 68 65
Karin Stirnimann
Freelancerin