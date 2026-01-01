Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reisebüro Solothurn

Wünschen Sie eine persönliche Reiseberatung unserer Spezialisten? Dann besuchen Sie uns in unserem Reisebüro. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Adresse:
Knecht Reisen AG
Stalden 19
4502 Solothurn

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag
09:00 - 12:30 Uhr
13:30 - 18:00 Uhr

Samstag (April bis Oktober)
nach Terminvereinbarung

Samstag (November bis März)
10:00 - 13:00 Uhr

E-Mail: 
solothurn@knecht-reisen.ch

Telefonnummer: 
+41 32 624 43 43

Standort

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Unser Spezialisten-Team Solothurn
Doris Durrer
Filialleiterin
+41 32 624 43 41
Pia Tarchini
Stv. Filialleiterin
+41 32 624 43 44
Claudia Christen
Reisespezialistin
+41 32 624 43 45
Kaja Bigler
Reisespezialistin
+41 32 624 43 42

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