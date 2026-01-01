Reisebüro Solothurn
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
09:00 - 12:30 Uhr
13:30 - 18:00 Uhr
Samstag (April bis Oktober)
nach Terminvereinbarung
Samstag (November bis März)
10:00 - 13:00 Uhr
E-Mail:
solothurn@knecht-reisen.ch
Telefonnummer:
+41 32 624 43 43
Standort
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Unser Spezialisten-Team Solothurn
Doris Durrer
Filialleiterin
+41 32 624 43 41
Pia Tarchini
Stv. Filialleiterin
+41 32 624 43 44
Claudia Christen
Reisespezialistin
+41 32 624 43 45
Kaja Bigler
Reisespezialistin
+41 32 624 43 42