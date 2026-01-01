The Peninsula Hong Kong
Hong Kong
Beschreibung
Einleitung
Grosses Hallenbad mit Sonnenterrasse und Panoramablick auf die Skyline von Hong Kong sowie modernes Fitness. Luxuriöses Spa mit grossem Angebot an Behandlungen.
Lage
Direkt im Herzen Kowloon's gelegen, nur wenige Gehminuten zur MTR Station oder zur Star Ferry. Den Flughafen erreichen Sie in ca. 45 Minuten - am komfortabelsten mit einem Rolls-Royce des Hauses.
Angebot
Das The Peninsula Hong Kong bietet eine Vielzahl exzellenter Restaurants. «Gaddi's» serviert gehobene französische Küche, während «Felix» mit seiner weltberühmten Bar für moderne europäische Gerichte und atemberaubende Ausblicke bekannt ist. «Spring Moon» bietet authentische kantonesische Küche, und «Chesa» präsentiert Spezialitäten aus der Schweiz in heimeliger Chalet Atmosphäre. Weiter seien das chinesische und japanische Restaurant erwähnt, sowie der legendäre «Afternoon Tea» in der Lobby Lounge.
Zimmer
Die 297 eleganten Zimmer sind im Hauptgebäude des sechsstöckigen Originalgebäudes aus dem Jahre 1927 oder im moderneren 30-stöckigen «Tower» untergebracht. Alle Zimmer & Suiten sind hochwertig ausgestattet und verfügen über eine Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Tablet, Nespresso Kaffeemaschine, Teezubehör, Safe und Föhn. Grosses Marmorbad mit Regendusche und Bad.
Deluxe: Die 41-45 m² grossen klassischen Zimmer befinden sich im Hauptgebäude mit Stadtblick
Deluxe Courtyard: 45 m² gross, auch im Hauptgebäude aber mit Sicht auf den historischen Hoteleingang mit Springbrunnen
Grand Deluxe Harbourview: 42 m² gross, im moderneren «Tower» gelegen und mit spektakulärer Hafensicht
Deluxe: Die 41-45 m² grossen klassischen Zimmer befinden sich im Hauptgebäude mit Stadtblick
Deluxe Courtyard: 45 m² gross, auch im Hauptgebäude aber mit Sicht auf den historischen Hoteleingang mit Springbrunnen
Grand Deluxe Harbourview: 42 m² gross, im moderneren «Tower» gelegen und mit spektakulärer Hafensicht
ab CHF 289.– / pro Person
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