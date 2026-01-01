Beschreibung

Einleitung Grosses Hallenbad mit Sonnenterrasse und Panoramablick auf die Skyline von Hong Kong sowie modernes Fit­ness­­. Luxuriöses Spa mit grossem Angebot an Behandlungen.

Lage Direkt im Herzen Kowloon's gelegen, nur wenige Gehminuten zur MTR Station oder zur Star Ferry. Den Flug­­hafen erreichen Sie in ca. 45 Minuten - am komfor­ta­bels­ten mit einem Rolls-Royce des Hauses.

Angebot Das The Peninsula Hong Kong bietet eine Vielzahl exzellenter Restaurants. «Gaddi's» serviert gehobene französische Küche, während «Felix» mit seiner weltberühmten Bar für moderne europäische Gerichte und atemberaubende Ausblicke bekannt ist. «Spring Moon» bietet authentische kantonesische Küche, und «Chesa» präsentiert Spezialitäten aus der Schweiz in heimeliger Chalet Atmosphäre. Weiter seien das chinesische und japanische Res­taurant erwähnt, sowie der legendäre «After­noon Tea» in der Lobby Lounge.