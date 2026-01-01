Hotel ICON
Hong Kong
Beschreibung
Einleitung
Dachterrasse auf der 9. Etage mit Swimmingpool, Poolbar und herrlicher Hafensicht mit Ausblick auf die Skyline von Hong Kong. «Angsana» Spa und gut ausgestattetes 24-Stunden Fitness. In der «Timeless Lounge», ausgestattet mit Dusche, können Gäste, die vor dem Check-in ankommen oder nach dem Check-out abreisen, in Ruhe entspannen.
Lage
Zentral in Kowloon, in Tsim Sha Tsui East gelegen, nur wenige Gehminuten einer U-Bahnstation, dem Fährhafen und zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten entfernt, mit regelmässigem, gratis Hotel-Shuttlebus zur Canton Road.
Angebot
Im «The Market» Restaurant werden internationale Speisen aus Ost und West angeboten. Im «Green Café» gibt es leichte Mahlzeiten und Erfrischungen inmitten der grünen Gärten im Innenbereich. Im Restaurant «Above and Beyond» auf der 28. Etage geniessen Sie atemberaubendende Panoramasicht und gehobene, chinesische Küche.
Zimmer
Die insgesamt 262 modern gestalteten Zimmer und Suiten sind sehr gemütlich eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, gratis Minibar (wird täglich aufgefüllt), Nespresso-Kaffeemaschine, Safe und Föhn. Badzimmer mit Badewanne und separater Dusche. Dank eines Filtersystems steht ebenfalls kostenloses Trinkwasser zur Verfügung.
ICON 36 City: 36 m² grosse, geräumige Zimmer mit Sicht auf den Stadtteil Kowloon.
ICON 36 Partial Harbour: Gleich wie ICON 36 City mit herrlichem Blick auf den Hafen.
ICON 36 City: 36 m² grosse, geräumige Zimmer mit Sicht auf den Stadtteil Kowloon.
ICON 36 Partial Harbour: Gleich wie ICON 36 City mit herrlichem Blick auf den Hafen.
ab CHF 164.– / pro Person
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