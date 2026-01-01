Beschreibung

Einleitung Dachterrasse auf der 9. Etage mit Swim­ming­pool, Pool­bar und herrlicher Hafensicht mit Aus­blick auf die Skyline von Hong Kong. «Angsana» Spa und gut ausgestattetes 24-Stunden Fitness. In der «Timeless Lounge», ausgestattet mit Dusche, können Gäste, die vor dem Check-in ankommen oder nach dem Check-out abreisen, in Ruhe entspannen.

Lage Zentral in Kowloon, in Tsim Sha Tsui East gelegen, nur wenige Gehminuten einer U-Bahn­station, dem Fährhafen und zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten entfernt, mit regel­­­mässigem, gratis Hotel-Shuttlebus zur Canton Road.

Angebot Im «The Market» Re­stau­rant werden internationale Speisen aus Ost und West angeboten. Im «Green Café» gibt es leichte Mahlzeiten und Erfrischungen in­mitten der grünen Gärten im Innenbereich. Im Restaurant «Above and Beyond» auf der 28. Etage geniessen Sie atemberaubendende Pa­no­rama­sicht und gehobene, chinesische Küche.