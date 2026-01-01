Knecht Reisegruppe Gütesiegel
chinareisen

Hotel ICON

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Hong Kong

Das gut durchdachte und komfortable Haus ist nicht nur ein tolles Hotel mit sehr zentraler Lage, hervorragenden Restaurants, schönem Pool und komfortablen Zimmern, sondern es strahlt die Energie und Dynamik von Hong Kong aus. Der persönliche und zuvorkommende Service, wie auch das moderne Design des Hotels wird Sie begeistern.

Beschreibung

Einleitung
Dachterrasse auf der 9. Etage mit Swim­ming­pool, Pool­bar und herrlicher Hafensicht mit Aus­blick auf die Skyline von Hong Kong. «Angsana» Spa und gut ausgestattetes 24-Stunden Fitness. In der «Timeless Lounge», ausgestattet mit Dusche, können Gäste, die vor dem Check-in ankommen oder nach dem Check-out abreisen, in Ruhe entspannen.
Lage
Zentral in Kowloon, in Tsim Sha Tsui East gelegen, nur wenige Gehminuten einer U-Bahn­station, dem Fährhafen und zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten entfernt, mit regel­­­mässigem, gratis Hotel-Shuttlebus zur Canton Road.
Angebot
Im «The Market» Re­stau­rant werden internationale Speisen aus Ost und West angeboten. Im «Green Café» gibt es leichte Mahlzeiten und Erfrischungen in­mitten der grünen Gärten im Innenbereich. Im Restaurant «Above and Beyond» auf der 28. Etage geniessen Sie atemberaubendende Pa­no­rama­sicht und gehobene, chinesische Küche.
Zimmer
Die insgesamt 262 modern gestalteten Zimmer und Suiten sind sehr gemütlich eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fernseher, gratis Minibar (wird täglich aufgefüllt), Nespresso-Kaffeemaschine, Safe und Föhn. Badzimmer mit Badewanne und separater Dusche. Dank eines Filtersystems steht ebenfalls kostenloses Trinkwasser zur Verfügung.
ICON 36 City: 36 m² grosse, geräumige Zimmer mit Sicht auf den Stadtteil Kowloon.
ICON 36 Partial Harbour: Gleich wie ICON 36 City mit herrlichem Blick auf den Hafen.
ab CHF 164.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen