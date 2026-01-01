Beschreibung

Einleitung Hallen­schwimm­bad, Fitness, Wellness mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Verbunden mit dem Einkaufszentrum «Mira Place», entsprechend viele Restaurants, Un­ter­haltungs- und Ein­kaufs­­möglichkeiten in der Nähe.

Lage Zentral an der Nathan Road in Tsim­ Sha Tsui (Kow­loon) gelegen. U-Bahn Station, Star Ferry Pier, Läden, Res­taurants und Un­ter­­haltungslokale sind zu Fuss erreichbar. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt ca. 45 Minuten.

Angebot Das stadtbekannte Restaurant «Whisk» überzeugt mit innovativen euro­päischen Menüs, im «Cuisine Cuisine» werden kantonesische Spe­zia­litäten serviert und im Gourmet Restaurant «Yamm» erwarten Sie asiatische und westliche Gerichte in Buffetform und à la carte. Trendige Openair Lounge «Vibes» mit Drinks, Cock­tails und leichten Snacks.