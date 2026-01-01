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The Mira Hong Kong

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Hong Kong

Dieses stilvolle Lifestyle Hotel in guter Lage vereint modernes Design mit einem umfassenden Angebot an erstklassigen Annehmlichkeiten.

Beschreibung

Einleitung
Hallen­schwimm­bad, Fitness, Wellness mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Verbunden mit dem Einkaufszentrum «Mira Place», entsprechend viele Restaurants, Un­ter­haltungs- und Ein­kaufs­­möglichkeiten in der Nähe.
Lage
Zentral an der Nathan Road in Tsim­ Sha Tsui (Kow­loon) gelegen. U-Bahn Station, Star Ferry Pier, Läden, Res­taurants und Un­ter­­haltungslokale sind zu Fuss erreichbar. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt ca. 45 Minuten.
Angebot
Das stadtbekannte Restaurant «Whisk» überzeugt mit innovativen euro­päischen Menüs, im «Cuisine Cuisine» werden kantonesische Spe­zia­litäten serviert und im Gourmet Restaurant «Yamm» erwarten Sie asiatische und westliche Gerichte in Buffetform und à la carte. Trendige Openair Lounge «Vibes» mit Drinks, Cock­tails und leichten Snacks.
Zimmer
492 Zimmer mit unter­­schiedlichen Farbkonzepten, zeitgemässem Design und durch eine Glas­wand mit Jalousie abgetrenntes Badezimmer. Sie sind mit Klima­anlage, Fernseher, gratis Inter­netzugang, Telefon, Pocket Wi-Fi, Nespresso Kaffemaschine, Minibar und Safe ausgestattet.
City (56): 27 m² gross mit Bad und Dusche sowie Sicht auf die umliegenden Gebäude.
Courtyard (88): Gleich wie City, jedoch mit Sicht in den offenen Innenhof.
Parkview (56): Gleich wie City, jedoch mit Sicht auf den Kowloon Park.
ab CHF 110.– / pro Person

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