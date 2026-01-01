The Mira Hong Kong
Hong Kong
Beschreibung
Einleitung
Hallenschwimmbad, Fitness, Wellness mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Verbunden mit dem Einkaufszentrum «Mira Place», entsprechend viele Restaurants, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe.
Lage
Zentral an der Nathan Road in Tsim Sha Tsui (Kowloon) gelegen. U-Bahn Station, Star Ferry Pier, Läden, Restaurants und Unterhaltungslokale sind zu Fuss erreichbar. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt ca. 45 Minuten.
Angebot
Das stadtbekannte Restaurant «Whisk» überzeugt mit innovativen europäischen Menüs, im «Cuisine Cuisine» werden kantonesische Spezialitäten serviert und im Gourmet Restaurant «Yamm» erwarten Sie asiatische und westliche Gerichte in Buffetform und à la carte. Trendige Openair Lounge «Vibes» mit Drinks, Cocktails und leichten Snacks.
Zimmer
492 Zimmer mit unterschiedlichen Farbkonzepten, zeitgemässem Design und durch eine Glaswand mit Jalousie abgetrenntes Badezimmer. Sie sind mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Telefon, Pocket Wi-Fi, Nespresso Kaffemaschine, Minibar und Safe ausgestattet.
City (56): 27 m² gross mit Bad und Dusche sowie Sicht auf die umliegenden Gebäude.
Courtyard (88): Gleich wie City, jedoch mit Sicht in den offenen Innenhof.
Parkview (56): Gleich wie City, jedoch mit Sicht auf den Kowloon Park.
City (56): 27 m² gross mit Bad und Dusche sowie Sicht auf die umliegenden Gebäude.
Courtyard (88): Gleich wie City, jedoch mit Sicht in den offenen Innenhof.
Parkview (56): Gleich wie City, jedoch mit Sicht auf den Kowloon Park.
ab CHF 110.– / pro Person
Loading map...