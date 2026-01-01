Beschreibung

Einleitung Das bekannte und komfortable Hotel bietet grosszügige Zimmer und ist ein idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Stadtbummel durch das belebte Kowloon.

Lage Im Herzen von Tsim Sha Tsui, nahe der Knutsford Terrace und Nathan Road gelegen, wo sich viele Restaurants und Bars befinden. U-Bahn und Pier der Star Ferry sind ebenso bequem zu Fuss zu erreichen.

Angebot Restaurant mit täglichem Buffet, Bar/Lounge.