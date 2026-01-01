Park Hotel Hong Kong
Hong Kong
Beschreibung
Einleitung
Das bekannte und komfortable Hotel bietet grosszügige Zimmer und ist ein idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Stadtbummel durch das belebte Kowloon.
Lage
Im Herzen von Tsim Sha Tsui, nahe der Knutsford Terrace und Nathan Road gelegen, wo sich viele Restaurants und Bars befinden. U-Bahn und Pier der Star Ferry sind ebenso bequem zu Fuss zu erreichen.
Angebot
Restaurant mit täglichem Buffet, Bar/Lounge.
Zimmer
Die 334 Zimmer wurden alle 2020 renoviert sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Superior (60): 30-35 m² gross mit Stadtsicht.
Deluxe (145): 27-38 m² gross mit Stadt- oder Parksicht, auf einer höheren Etage gelegen als Superior.
Premier (60): 37-43 m² gross mit Nespresso Kaffeemaschine und Bad mit Badewanne und separater Dusche.
Superior (60): 30-35 m² gross mit Stadtsicht.
Deluxe (145): 27-38 m² gross mit Stadt- oder Parksicht, auf einer höheren Etage gelegen als Superior.
Premier (60): 37-43 m² gross mit Nespresso Kaffeemaschine und Bad mit Badewanne und separater Dusche.
ab CHF 83.– / pro Person
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