Knecht Reisegruppe Gütesiegel
chinareisen

Park Hotel Hong Kong

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Hong Kong

Das Park Hotel ist durch seine zentrale Lage der perfekte Ausgangspunkt, um Kowloon bequem zu Fuss zu erkunden. Besonders Familien profitieren von den grosszügigen Zimmern, die das Hotel zu einer hervorragenden Wahl machen.

Beschreibung

Einleitung
Das bekannte und komfortable Hotel bietet grosszügige Zimmer und ist ein idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Stadtbummel durch das belebte Kowloon.
Lage
Im Herzen von Tsim Sha Tsui, nahe der Knutsford Terrace und Nathan Road gelegen, wo sich viele Restaurants und Bars befinden. U-Bahn und Pier der Star Ferry sind ebenso bequem zu Fuss zu erreichen.
Angebot
Restaurant mit täglichem Buffet, Bar/Lounge.
Zimmer
Die 334 Zimmer wurden alle 2020 renoviert sind mit Klima­an­lage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Superior (60): 30-35 m² gross mit Stadtsicht.
Deluxe (145): 27-38 m² gross mit Stadt- oder Parksicht, auf einer höheren Etage gelegen als Superior.
Premier (60): 37-43 m² gross mit Nespresso Kaffeemaschi­ne und Bad mit Badewanne und separater Dusche.
ab CHF 83.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen