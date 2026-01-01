Beschreibung

Einleitung Das Hotel verfügt über ein 24h-Fitness mit Outdoor Bereich. The Hari bietet jungen Kunsttalenten die Möglichkeit ihre Objekte und Bilder im Hotel auszustellen und so eine schön Plattform für die dynamische Kunstszene Hong Kongs.

Lage Im lebendigen Wan Chai Distrikt auf Hong Kong Island gelegen, zwischen der Causeway Bay und dem Ausgehviertel, nur einige Meter vom Central Plaza entfernt. Tolle Restaurants, Bars und trendige Shoppingmöglichkeiten in der Umgebung. Etwa 45 Fahrminuten vom Hong Kong Flughafen entfernt.

Angebot Im «Zoku Restaurant» werden Ihnen kreative japanische Köstlichkeiten serviert, wenn Sie wünschen auch auf der angrenzenden Terrasse, eine grüne Oase unter freiem Himmel. Traditionelle italienische Gerichte finden Sie im «Lucciola Restaurant & Bar». Um an einem entspannten Ort einen Cocktail oder einen Tee zu schlürfen, bietet sich «The Lounge» an.