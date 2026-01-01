An der Hafenfront von Kowloon gelegen und Teil von «Whampoa Gardens» mit zahlreichen Einkaufsläden und Restau­rants. Die neue U-Bahnstation «Whampoa» ist nur ein paar Schritte entfernt.

Nach der Renovation des Haupthauses und der Eröffnung des neuen «Tower» Flügels stehen 967 Zimmer im Angebot. Sie sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn aus­gestattet.

Tower Cityview (130) & Tower Harbourview (130): 26 m² grosse, moderne Zimmer, im neuen «Tower» gelegen mit grossen Fen­sterfronten und eindrücklicher Stadt- oder Hafen­sicht. Marmor-Bade­zimmer mit Bad oder Dusche.

Courtview (199): 36 m² grosse, renovierte Zimmer mit Badewanne, im Haupthaus des Hotels und mit Stadtblick.

Deluxe Harbourview (185): 40 m² gross, im Haupthaus des Hotels, mit Bade­wanne und Dusche und Sicht auf den Hafen.