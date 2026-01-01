Harbour Grand Kowloon
Hong Kong
Beschreibung
Einleitung
Herrlicher Swimmingpool mit Hafenblick und Sonnenterrasse auf dem Dach des Hotels (21. Stock) mit Spa/Jacuzzi sowie Fitnesscenter mit traumhaftem Ausblick.
Lage
An der Hafenfront von Kowloon gelegen und Teil von «Whampoa Gardens» mit zahlreichen Einkaufsläden und Restaurants. Die neue U-Bahnstation «Whampoa» ist nur ein paar Schritte entfernt.
Angebot
Das Hotel bietet sechs Restaurants und Bars. Genehmigen Sie sich einen Drink an der Pool Bar.
Zimmer
Nach der Renovation des Haupthauses und der Eröffnung des neuen «Tower» Flügels stehen 967 Zimmer im Angebot. Sie sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Tower Cityview (130) & Tower Harbourview (130): 26 m² grosse, moderne Zimmer, im neuen «Tower» gelegen mit grossen Fensterfronten und eindrücklicher Stadt- oder Hafensicht. Marmor-Badezimmer mit Bad oder Dusche.
Courtview (199): 36 m² grosse, renovierte Zimmer mit Badewanne, im Haupthaus des Hotels und mit Stadtblick.
Deluxe Harbourview (185): 40 m² gross, im Haupthaus des Hotels, mit Badewanne und Dusche und Sicht auf den Hafen.
Tower Cityview (130) & Tower Harbourview (130): 26 m² grosse, moderne Zimmer, im neuen «Tower» gelegen mit grossen Fensterfronten und eindrücklicher Stadt- oder Hafensicht. Marmor-Badezimmer mit Bad oder Dusche.
Courtview (199): 36 m² grosse, renovierte Zimmer mit Badewanne, im Haupthaus des Hotels und mit Stadtblick.
Deluxe Harbourview (185): 40 m² gross, im Haupthaus des Hotels, mit Badewanne und Dusche und Sicht auf den Hafen.
ab CHF 11.– / pro Person
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