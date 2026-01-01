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Harbour Grand Kowloon

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Hong Kong

Die tolle Lage in einer ruhigen und doch zentralen Umgebung direkt am Wasser, stilvolle renovierte Zimmer und ein traumhafter Infinity-Pool über den Dächern der Stadt machen das Harbour Grand Kowloon seit vielen Jahren zur perfekten Wahl für Ihren Hong Kong Aufenthalt.

Beschreibung

Einleitung
Herrlicher Swim­m­ingpool mit Hafenblick und Sonnen­terrasse auf dem Dach des Hotels (21. Stock) mit Spa/Jacuzzi sowie Fitnesscenter mit traumhaftem Ausblick.
Lage
An der Hafenfront von Kowloon gelegen und Teil von «Whampoa Gardens» mit zahlreichen Einkaufsläden und Restau­rants. Die neue U-Bahnstation «Whampoa» ist nur ein paar Schritte entfernt.
Angebot
Das Hotel bietet sechs Restaurants und Bars. Genehmigen Sie sich einen Drink an der Pool Bar.
Zimmer
Nach der Renovation des Haupthauses und der Eröffnung des neuen «Tower» Flügels stehen 967 Zimmer im Angebot. Sie sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn aus­gestattet.
Tower Cityview (130) & Tower Harbourview (130): 26 m² grosse, moderne Zimmer, im neuen «Tower» gelegen mit grossen Fen­sterfronten und eindrücklicher Stadt- oder Hafen­sicht. Marmor-Bade­zimmer mit Bad oder Dusche.
Courtview (199): 36 m² grosse, renovierte Zimmer mit Badewanne, im Haupthaus des Hotels und mit Stadtblick.
Deluxe Harbourview (185): 40 m² gross, im Haupthaus des Hotels, mit Bade­wanne und Dusche und Sicht auf den Hafen.
ab CHF 11.– / pro Person

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