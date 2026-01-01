Das O'Reilly's Rainforest Retreat liegt im Lamington Nationalpark mit Blick über die McPherson Ranges. Brisbane ist rund zwei Fahrstunden in nördlicher Richtung.

Das Retreat bietet den «Lost World Day Spa», einen 25 Meter langen Infinity-Pool, die Rainforest Bar welche Pizzen anbietet, ein Restaurant und kostenloses Wifi. Es werden verschiedene Touren in den Nationalpark angeboten.

Die Zimmer, Studios sowie Suiten und Villen mit bis zu 3 Schlafzimmern sind mit Deckenventilator, Minibar und Klimaanlage ausgestattet. Von den Mountain View Zimmern bietet sich ein toller Ausblick auf die Berge und den Regenwald. Die Suiten und moderneren Villen verfügen zudem über einen Whirlpool und eine Kochmöglichkeit.