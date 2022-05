Eine Viertelstunde nördlich von Cairns liegt der kleine Küstenort Kewarra Beach mit dem gleichnamigen Strand, der vorwiegend von Einheimischen besucht wird. Kewarra Beach ist für die Region Nord-Queensland überraschend privat und idyllisch. Auf weitaus mehr Betrieb trifft man in Palm Cove, weitere zehn Fahrminuten nördlich. Hier reiht sich ein schickes Resort an das nächste Apartmenthotel, Shops und Galerien. Aber die Atmosphäre ist dennoch entspannt und das Tempo gemächlich. Eine tolle Restaurant-Auswahl gestaltet den Aufenthalt in Palm Cove zusätzlich angenehm: von fangfrischem Seafood zu tropischen Salaten, thailändischen Curries, Holzofenpizza, perfekt gegrillten Steaks oder feinstem japanischem Sashimi übertreffen sich Köche gegenseitig. Palm Cove ist ein wundervoller Ort, um ein paar entspannende Strandtage zu geniessen und dennoch die mittelgrosse Stadt Cairns in der Nähe zu wissen. Wir beraten Sie gern.