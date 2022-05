Kakadu Nationalpark ist eine der wenigen UNESCO Welterbestätten weltweit, die für zwei Kriterien gleichzeitig ausgezeichnet sind. Die überwältigenden Naturlandschaften und die Zehntausende Jahre alte Kultur der Ureinwohner haben ihm zu diesem Privileg verholfen. Der Nationalpark ist riesig: mit einer Fläche von beinahe 20'000 Quadratkilometern ist der Kakadu Nationalpark halb so gross wie die Schweiz. Er umfasst ein spektakuläres Ökosystem, das regelmässig versengt und kurz danach während tropischer Regenfälle überschwemmt wird und zu neuem, überbordendem Leben zurückkehrt. Bis zu 25'000 Jahre alte Felsmalereien sind teilweise in hervorragendem Zustand. Sie in Gesellschaft eines indigenen Guides zu besuchen, ist ein besonders nachhaltiges Reiseerlebnis. Im Nationalpark stehen Reisenden mit einem Mietfahrzeug von Campingplätzen bis zu schicken Hotels diverse Unterkunftsmöglichkeiten offen. Wir beraten Sie gerne zu den bestehenden Möglichkeiten.