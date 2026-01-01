1 . Tag Pakse (M) Ankunft am Flughafen von Pakse und Transfer zu Ihrem Hotel. Nachmittags steigen Sie auf einen charmanten Roller mit Beiwagen und gehen auf eine unterhaltsame Entdeckungstour durch Pakse. Die Fahrt vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck dieser kleinen Stadt und führt vorbei an alten Kolonialhäusern und dem geschäftigen Markt. Die kleine Tour dauert rund eine Stunde und endet stilvoll in der schönsten Rooftop Bar der Stadt.

2 . Tag Pakse - Bolaven Plateau - Champasak (F, M) Heute Morgen brechen Sie auf zum Bolaven Plateau, einer fruchtbaren Hochebene auf 1’200 Metern über Meer. Die Region ist Heimat verschiedener Volksstämme, allen voran der Laven, die der Landschaft ihren Namen gaben. Fruchtbare Vulkanböden und ein angenehm kühles Klima machen das Plateau zu einem wichtigen Agrargebiet: Hier gedeihen Kaffee, Tee, Pfeffer und Kardamom. Beim Besuch einer Kaffeekooperative erhalten Sie spannende Einblicke in die Verarbeitung von Kaffee, von der Bohne bis zur Röstung. Ein kleiner Workshop zur Verkostung von Spezialitätenkaffee rundet das Erlebnis ab. Unterwegs passieren Sie eindrucksvolle Wasserfälle, darunter den 120 Meter hohen Tad Fane Wasserfall, den höchsten des Landes. Nachmittags Rückfahrt nach Pakse und Weiterreise nach Champasak, wo Sie die französische Kolonialarchitektur entdecken, die das Stadtbild prägt.

3 . Tag Champasak (F, M) Der Tag steht ganz im Zeichen der Entdeckung dieser faszinierenden Region. Sie besuchen den vorangkorianischen Tempelkomplex Vat Phou dessen weitläufige Anlage sich terrassenförmig vom Mekongufer hinauf zu einer Anhöhe mit weitem Blick über das Flusstal erstreckt. Neben dem Haupttempel besuchen Sie auch Hong Nang Sida. Die beiden Tempel verbinden Sie auf einem etwa drei Kilometer langen Spaziergang entlang der alten Khmer-Strasse vorbei an malerischen Reisfeldern. Nach dem Mittagessen erwartet Sie ein kurzer Stadtspaziergang. Anschliessend besuchen Sie ein Dorf am Fluss, wo Sie Bambus-Kunsthandwerkern begegnen und den Wat Muang Kang Tempel bewundern, dessen Architektur Einflüsse aus Laos, Frankreich, Kambodscha und Myanmar vereint.

4 . Tag Champasak - 4'000 Inseln - Done Khone (F, M) Sie fahren heute in südliche Richtung nach Done Khong. Unterwegs eröffnen sich immer wieder traumhafte Ausblicke auf die charakteristische Landschaft des südlichen Laos. Sie erkunden die Tempelanlage Oum Muong und lernen das Leben der Einhei­mischen beim Besuch eines authentischen Dorfes hautnah kennen. Ein Longtailboot bringt Sie durch die Inselwelt der «4'000 Inseln» bis nach Done Khone. An dieser Stelle erreicht der Mekong seine grösste Breite, zur Regenzeit bis zu zwölf Kilometer. In der Trockenzeit tauchen zahllose kleine Inseln aus dem Wasser auf und formen eine einzigartige Flusslandschaft. Zunächst besuchen Sie den eindrucksvollen Liphi Wasserfall. Über ein Netz von fünf Hängebrücken eröffnen sich immer wieder neue Perspektiven auf das tosende Wasser. Wer mag, wagt sich auf die Zipline über die Fälle, ein luftiges Erlebnis mit Tiefblick. Zum Abschluss entdecken Sie die Überreste der französischen Eisenbahn mit alter Lokomotive und Brücke, die einst erbaut wurden, um die Stromschnellen zu umgehen.

5 . Tag Done Khone - Khon Phapeng Fälle - Stung Treng (F, A) Am Morgen überqueren Sie den Mekong, um die imposanten Khone Phapeng Fälle zu besuchen – die wasserreichsten Wasserfälle Asiens und ein gewaltiges Naturspektakel. Nach diesem eindrucksvollen Stopp fahren Sie weiter zur kambodschanischen Grenze. Nach Erledigung der Einreiseformalitäten werden Sie von Ihrer kambodschanischen Reiseleitung empfangen. Es folgt eine einstündige Fahrt nach Stung Treng. Am Nachmittag unternehmen Sie eine entspannte Kajaktour durch die überfluteten Wälder eines artenreichen Feuchtgebiets. In Begleitung eines Rangers erkunden Sie dieses sensible Ökosystem, das zahlreichen Vogelarten und seltenen Pflanzen einen geschützten Lebensraum bietet

6 . Tag Stung Treng - Koh Ker (F, M, A) Eine rund 3 ½-stündige Autofahrt bringt Sie in die Provinz Preah Vihear nach Koh Ker. Nachmittags Besuch des eher wenig bekannten Tempelareal von Koh Ker, das einst die Hauptstadt des Khmer-Reichs war. Besonders beeindruckend ist die siebenstufige Pyramide Prasat Thom, die sich deutlich von der klassischen Architektur Angkors abhebt. Inmitten einer weitläufigen Tempellandschaft mit über 40 Heiligtümern, die teils noch vom Dschungel überwuchert sind, spürt man die geheimnisvolle Atmosphäre dieses abgelegenen Ortes.

7 . Tag Koh Ker Tempel - Beng Mealea - Siem Reap (F, M) Auf dem Weg nach Siem Reap halten Sie bei Beng Mealea, einem beeindruckenden Tempel aus dem 11. Jahrhundert, der tief im Dschungel liegt. Die weitläufigen Ruinen sind von üppiger Vegetation überwuchert und strahlen einen geheimnisvollen, abenteuerlichen Charme aus. Sie können durch moosbedeckte Steinmauern und verwunschene Korridore streifen und die Atmosphäre eines fast vergessenen Tempels erleben. Nachmittags erreichen Sie Siem Reap, Ausgangspunkt für die Erkundung der Tempelstätten von Angkor.