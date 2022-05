Chiang Mai ist die Metropole Nordthailands und ein Ort, an dem Sie den Zauber des Landes an jeder Ecke spüren können. Vor allem die vielen Tempel der Stadt unterstreichen das eher traditionelle Stadtbild von Chiang Mai, welches aber durch einige moderne Elemente aufgelockert wird. Sehr sehenswert ist beispielsweise der Wat Phan Tao Tempel inmitten der Altstadt von Chiang Mai. Aber auch ausserhalb der Stadt können Sie bei einem Aufenthalt in der Region einiges entdecken. So befindet sich der Doi Inthanon, welcher als höchster Berg Thailands gilt, in der Nähe von Chiang Mai. Wenn Sie Thailand von einer seiner schönsten Seiten kennenlernen möchten, sollten Sie unsere Spezialisten für Chiang Mai Reisen schnellstmöglich kontaktieren.